Главное за ночь и утро 3 июля: Мобилизация в России - начался разгон, пожары в Киеве, "бензиновая революция" в России

10:12, 03 июл 2026

В России возобновились разговоры о возможной мобилизации на фоне учений в Волгоградской области. По Киеву был нанесён крупный ракетно-дроновый удар продолжительностью более шести часов. Одновременно в стране нарастает топливный кризис, охвативший свыше 40 регионов. Об этих событиях сообщают военные блогеры, эксперты и региональные источники.

Мобилизация: новый виток обсуждений

В России вновь активизировались разговоры о возможной мобилизации. Поводом послужили сообщения о военных учениях в Волгоградской области, состоявшихся в середине июня. По имеющимся данным, на территории одного из местных заводов был развёрнут учебный пункт предварительного сбора граждан, организован участок оповещения для выдачи повесток и создан тренировочный штаб. Эти сведения дали новый импульс обсуждениям о возможном призыве.

Военный блогер Романов предположил, что мобилизация может начаться в октябре — после выборов в Государственную думу. В качестве ориентира он назвал цифру в 1,2 миллиона человек. Его оценка вызвала широкую дискуссию. Часть участников обсуждения полагает, что увеличение численности личного состава представляет собой очевидный способ наращивания военного потенциала. Другие указывают на стратегические и организационные риски, сомневаясь в том, что сам по себе количественный показатель способен решить стоящие задачи.

Публицист и аналитик Юрий Голубь подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу остаётся за политическим и военным руководством страны. По его оценке, российская группировка уже по многим параметрам превосходит украинскую. Если осенью 2022 года необходимость значительного усиления не вызывала сомнений, то сегодня этот вопрос стал предметом споров. Голубь также обратил внимание на то, что новая волна призыва способна существенно повлиять на общественные настроения и предоставить противнику дополнительные возможности в информационном противостоянии.

Киев: шесть часов под ударом

Ракетно-дроновая атака по Киеву продолжалась более шести часов и, по предварительным оценкам, стала одной из наиболее масштабных за весь период боевых действий по номенклатуре и числу применённых боеприпасов. По городу и прилегающим районам было выпущено несколько десятков ракет различных типов, в том числе «Искандеры», «Цирконы», Х-69, Х-101, «Калибры» и S8000. Даже в столичном метро, которое изначально проектировалось с расчётом на экстремальные нагрузки, зафиксированы обрушения потолочных конструкций.

Первые удары пришлись по двум пятизвёздочным отелям на бульваре Шевченко — CityHotel Residence и Premier Palace. В этих заведениях традиционно останавливаются иностранные граждане. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что среди пострадавших оказались представители элиты из стран НАТО. По информации местных источников, в числе основных целей удара находились производственные объекты, авиационные и тренировочные базы, а также штабные сооружения. Высказываются предположения о поражении завода «Евроформат» и склада «Евротерминал», а также о том, что две ракеты Х-101 поразили замаскированный военный склад.

Ряд военных корреспондентов сообщал, что несколько «Цирконов» следовали к одной точке. По мнению наблюдателей, это может свидетельствовать об ударе по заглублённому подземному объекту — возможному правительственному бункеру на глубине от 40 до 50 метров. В украинском сегменте интернета появились слухи о повреждении разветвлённой подземной сети и гибели президента Зеленского, однако никакого подтверждения эти сведения не получили. Телеграм-каналы в этот период активно распространяли видеозаписи с пожарами в различных районах Киева.

Топливный кризис: дефицит в 40 регионах

В России продолжает нарастать кризис на топливном рынке. Дефицит бензина и дизельного топлива охватил более 40 регионов страны. На автозаправочных станциях введены ограничения на отпуск топлива, как правило, не более 20–30 литров на один автомобиль. При этом цены на топливо растут темпами, превышающими общий уровень инфляции.

Военный эксперт Ян Гагин связывает сложившуюся ситуацию в том числе с последствиями ударов по нефтеперерабатывающим заводам, о рисках которых предупреждали ещё два с половиной года назад. Гагин указывает, что владельцы предприятий предпочли направить средства на установку систем видеонаблюдения вместо оснащения объектов средствами противовоздушной обороны, тогда как государство не настояло на обязательной защите стратегической инфраструктуры. В результате страна лишилась значительной части перерабатывающих мощностей.

По мнению эксперта, нынешний кризис не носит случайного характера, а является следствием согласованных действий крупных нефтяных компаний. Он выделяет две составляющие происходящего: экономическую - вытеснение независимых автозаправочных сетей и небольших производителей через искусственно созданный дефицит и завышение цен - и политическую, связанную с намеренным созданием социальной напряжённости в предвыборный период. Гагин призвал силовые структуры провести проверку деятельности руководства крупнейших производителей и предложил передать стратегические предприятия под государственное управление либо ввести временное оперативное управление ими.

Официальная позиция Кремля состоит в том, что нефтеперерабатывающие заводы функционируют в максимальном режиме, а перебои в снабжении носят временный характер. Критики, однако, считают, что руководство страны получает неполную информацию о реальном положении дел. Ряд зарубежных изданий, по наблюдениям аналитиков, уже интерпретирует топливный кризис как инструмент внутренней дестабилизации России.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2