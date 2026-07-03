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Кто и зачем пугает Россию: "Мобилизация. Октябрь. 1,2 млн человек"

Кто и зачем пугает Россию: "Мобилизация. Октябрь. 1,2 млн человек"

10:19, 03 июл 2026

В российском сегменте интернета распространяются материалы о возможной новой волне мобилизации. Авторы подобных публикаций называют различные временные рамки — от октября до конца текущего года — и оперируют цифрой в 1,2 миллиона призывников. Эксперты и аналитики, опрошенные изданием Царьград, полагают, что за этими сообщениями стоит не военная необходимость, а информационное давление на российское общество.

Формальным поводом для новой волны обсуждений послужили учения в Волгоградской области, в ходе которых региональные чиновники отрабатывали механизмы массового призыва граждан. На фоне активизации действий ВСУ это спровоцировало распространение панических прогнозов.

Публицист и аналитик Юрий Голубь обратил внимание на принципиальный момент: трудности на линии фронта сами по себе не способны привести к военному поражению России. По его словам, основная уязвимость находится в тылу, а новая мобилизация способна существенно подорвать моральный дух общества.

Военные эксперты также указывают на то, что наращивание численности пехоты в нынешних условиях не является эффективным решением. Аналитик Сергей Простаков пояснил, что современный характер боевых действий кардинально изменился под влиянием военных технологий. В ситуации, когда противник задействует на одного бойца десятки FPV-дронов, дефицит личного состава перестаёт быть главной проблемой.

Простаков подчеркнул: если не устранены причины высоких потерь, увеличение численности военнослужащих само по себе не изменит ситуацию. Приоритетными задачами он назвал достижение контроля над воздушным пространством и обеспечение технологического превосходства.

Помимо военного аспекта, эксперт предупредил о возможных внутриполитических последствиях призыва. Изъятие из экономики значительного числа квалифицированных специалистов способно нанести серьёзный урон промышленности и логистике. В определённых условиях, по словам Простакова, подобный шаг может запустить процессы, разрушительные уже не для отдельных отраслей, а для государства в целом.

Выходом из сложившейся ситуации аналитики считают не количественное наращивание армии, а технологическую мобилизацию: ускорение цикла разработки и производства новых вооружений, массов

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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