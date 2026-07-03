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Новая угроза для России с востока: Леонков назвал страны, с кем предстоит воевать

Новая угроза для России с востока: Леонков назвал страны, с кем предстоит воевать

10:29, 03 июл 2026

Японские СМИ открыто обсуждают возможность ударов по Владивостоку на фоне размещения американских бомбардировщиков и дальнобойных ракет. МИД России уже обратил внимание на эти публикации. Военный аналитик Алексей Леонков в интервью телеканалу Царьград объяснил, почему подобные материалы — не журналистские рассуждения, а часть системной стратегии.

Исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов в интервью РИА Новости обратил внимание на японские публикации, в которых после появления в регионе американских бомбардировщиков и новых ракетных комплексов стали звучать рассуждения о возможных ударах по российскому городу. Военный аналитик Алексей Леонков считает, что за этими материалами стоит нечто большее, чем редакционная повестка отдельных изданий.

По мнению эксперта, происходящее укладывается в логику формирования двух крупных очагов противостояния с Россией - европейского и азиатско-тихоокеанского. Первый уже функционирует в рамках украинского конфликта, где США выстраивают военно-политическую коалицию под эгидой европейского НАТО. Второй, по словам Леонкова, сейчас активно складывается на Дальнем Востоке.

- На Дальнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе тоже формируется некое военное сообщество, которое, скорее всего, возглавит Япония, - заявил аналитик.

Главную роль в этом процессе, по его оценке, играет внутриполитический курс Токио. Леонков указал на деятельность нового премьер-министра Санаэ Такаити, которая продвигает в парламенте законодательные изменения, расширяющие полномочия армии. Структура японских вооружённых сил, считает эксперт, всё отчётливее воспроизводит американскую модель: появляются новые рода войск, снимаются ограничения, введённые после Второй мировой войны.

- Не случайно же новый премьер Японии Такаити в парламенте проводит определённую политику, которую можно назвать возрождением японского милитаризма, - подчеркнул Леонков.

Параллельно с политическими преобразованиями идёт наращивание военного потенциала. Аналитик отметил, что этот процесс долгое время оставался в тени. Япония методично, без лишней огласки, развивала собственные боевые возможности, размещала американские комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, а также создавала национальные системы с характеристиками, сопоставимыми с американскими аналогами. Сейчас к этому добавились ракеты средней дальности и крылатые ракеты «Томагавк», способные поражать цели на расстоянии около тысячи километров.

- Япония пока неофициально готовится к войне с Россией, Китаем и КНДР, - констатировал эксперт.

Именно на этом фоне, по мнению Леонкова, тема Владивостока стала регулярно появляться в японском информационном пространстве. Если прежде подобные высказывания были уделом националистических изданий, то теперь они проникают в более широкое общественное обсуждение.

Россия фиксирует складывающуюся ситуацию и принимает ответные меры. За последние годы усилена военная группировка на Дальнем Востоке, проведена модернизация Тихоокеанского флота, сформированы новые соединения противовоздушной обороны и авиации. Отдельным элементом системы региональной безопасности стало соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Москвой и Пхеньяном.

- Эти все шаги говорят о том, что мы понимаем: на восточных рубежах у нас возникает угроза, - отметил Леонков.

Эксперт также напомнил о позиции Китая, который внимательно отслеживает действия Японии и неоднократно вступал с ней в дипломатические споры вокруг тайваньского вопроса. По оценке аналитика, формирующееся напряжение в Азиатско-Тихоокеанском регионе затрагивает не только российские интересы, но и всю архитектуру региональной безопасности в целом. В ближайшие годы, считает Леонков, именно японско-американский альянс и его партнёры могут стать главным источником нестабильности на тихоокеанском направлении.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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