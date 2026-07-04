Главное за ночь и утро 4 июля. Киев целит "баллистикой" в Лубянку? Пока штурмовики кровь проливают, у нас снова "голая вечеринка"

11:04, 04 июл 2026

Украина испытала баллистическую ракету по Подмосковью, а Михалков потребовал «политической воли» от тех, кто устраивает «голые вечеринки» вместо поддержки фронта

Минобороны России подтвердило перехват оперативно-тактической ракеты над Подмосковьем. Эксперты считают, что речь идёт о первом боевом испытании украинского баллистического комплекса FP-9, способного достичь Москвы. Параллельно режиссёр Никита Михалков на Петербургском юридическом форуме раскритиковал культурную среду, которая избегает любого разговора о войне.

Первый удар «баллистикой» по Подмосковью: что перехватили российские средства ПВО и почему это важно

Над Подмосковьем был перехвачен объект, который не вписывался ни в одну из привычных категорий воздушных угроз. Мониторинговые ресурсы зафиксировали срабатывание зенитного ракетного комплекса большой дальности — предположительно С-300 или С-400 — на высоте, нехарактерной для украинских беспилотников. Обломки упали в районе Вороново, на расстоянии свыше шестисот километров от предполагаемой точки пуска. Об этом сообщает обозреватель издания «Царьград» Влад Шлепченко.

Поначалу инцидент прошёл почти незамеченным. Ситуацию прояснило Министерство обороны России, которое в своей суточной сводке подтвердило уничтожение оперативно-тактической ракеты большой дальности. Помимо неё, средствами противовоздушной обороны были поражены семь управляемых авиабомб и более шестисот беспилотников самолётного типа. Таким образом, речь может идти о первом задокументированном случае отражения баллистической атаки на Московский регион.

Что это за ракета и кто за ней стоит

Специалисты склоняются к версии, что запущенным объектом была украинская ракета FP-9 производства компании Fire Point. Её руководитель Денис Штилерман ещё весной публично заявлял: к середине лета Украина намерена завершить создание собственного баллистического комплекса и получить возможность наносить удары по территории российской столицы. В числе потенциальных объектов поражения он называл здание ФСБ на Лубянке, Генеральный штаб, Московский нефтеперерабатывающий завод, производственные мощности концерна «Алмаз-Антей», Центр имени Хруничева, заводы «Звезда» и «Стрела».

В конце июня Штилерман сообщал, что большинство систем ракеты прошли испытания. Нерешённым оставался один вопрос — твердотопливный двигатель, который на тот момент проходил завершающие стендовые проверки. Нынешний пуск, по мнению экспертов, мог стать первым полноценным лётным испытанием уже готового изделия.

Украина параллельно работает над двумя баллистическими комплексами — FP-7 и FP-9. Обе разработки опираются на конструктивную базу советских зенитных ракет комплекса С-300, однако их назначение принципиально различается.

FP-7 — это максимально упрощённая переработка существующей ракеты. Дальность — около 300 километров, масса боевой части — до 150 килограммов, скорость — порядка четырёх скоростей звука.

FP-9 — проект значительно более амбициозный. Украинская сторона позиционирует её как более дешёвый и дальнобойный аналог американской ATACMS. По заявленным характеристикам: дальность — свыше 850 километров, боевая часть — до 800 килограммов, скорость на пикировании — около шести Махов.

Государственная задача, решаемая частной компанией

Военный эксперт Юрий Баранчик указывает на принципиальный момент: создание оперативно-тактических ракетных комплексов — задача государственного масштаба. Такие страны, как Иран, Израиль, Республика Корея и КНДР, шли к подобным результатам десятилетиями. Реализовать аналогичную программу силами частной компании без серьёзной государственной и внешней поддержки крайне затруднительно.

В числе возможных участников программы эксперты называют Великобританию. Характеристики FP-9, по их наблюдениям, заметно совпадают с параметрами ракеты, которую Лондон прорабатывал в рамках программы Nightfall («Сумерки»).

При этом аналитики предупреждают: заявленные Киевом технические данные следует воспринимать с осторожностью. Реальные возможности системы могут существенно расходиться с опубликованными цифрами.

Тем не менее очевидна другая тенденция: украинская оборонная промышленность последовательно переходит от советского технологического наследия к современным методам производства. Традиционная металлообработка уступает место композитным материалам, углепластику, аддитивным технологиям и современной электронной компонентной базе. Это позволяет значительно ускорить производственный цикл и снизить себестоимость изделий.

Ключевая особенность новых ракет состоит не в их разрушительных возможностях как таковых. Главное в другом: для борьбы с баллистическими целями требуются принципиально иные силы и средства, нежели для перехвата беспилотных летательных аппаратов. Это ставит перед системой противовоздушной обороны задачи иного уровня сложности.

Михалков на форуме: о расколе, кино и «политической воле»

На площадке Петербургского международного юридического форума режиссёр Никита Михалков выступил с развёрнутым комментарием о положении дел внутри страны.

По его словам, происходящий вооружённый конфликт затрагивает не только противостояние с киевским режимом, но имеет более глубокое измерение — речь идёт о давлении на российскую цивилизацию в целом. При этом, как считает Михалков, общество в значительной мере осознаёт происходящее, тогда как часть государственных структур и культурного сообщества реагирует на вызовы принципиально иначе.

Одной из системных проблем режиссёр назвал отсутствие единого национального нарратива. Именно этим он объясняет ситуацию, при которой право публично говорить от имени общества получают люди с противоречивыми и взаимоисключающими позициями, а их высказывания выносятся на обсуждение на самый высокий уровень.

Особую обеспокоенность у Михалкова вызывает состояние отечественной киноиндустрии. В качестве конкретного примера он привёл ситуацию на фестивале российских сериалов «Пилот» в Иванове: двенадцать кинокритиков либеральных взглядов отказались участвовать в оценке патриотической драмы «Марик» — картины о военном враче, работающем в зоне специальной военной операции.

«"Марик" бойкотировала вся либеральная кинопресса и кинокритики, потому что это про СВО. Не бывает воюющей страны, в которой одни люди умирают, воюют и гибнут, а другие люди об этом даже говорить не хотят», — заявил Михалков.

Подобное положение дел режиссёр считает недопустимым. По его убеждению, внешнее военное давление не способно сломить страну — угроза исходит прежде всего от внутреннего разобщения. Именно поэтому, настаивает Михалков, необходимо создавать книги, снимать фильмы и открыто говорить о событиях на фронте. Принципиальное игнорирование критиками произведений, посвящённых теме специальной военной операции, он считает ненормальным явлением.

Западное влияние, иностранные агенты и пределы борьбы за ценности

Объясняя корни описанных противоречий, Михалков обратился к истории последних десятилетий. По его словам, российское образование и гуманитарная сфера на протяжении длительного времени испытывали значительное влияние западных фондов. В качестве иллюстрации он упомянул школьные тетради, которые распространялись в России в рамках гуманитарных программ: вместо отечественной государственной символики на обложках размещались портреты американских президентов.

Последствия этой политики, по мнению режиссёра, дают о себе знать до сих пор. Государство признаёт ряд деятелей культуры иностранными агентами, однако их произведения продолжают находиться в свободном обороте. При этом Михалков призвал избегать противоположной крайности: борьба за традиционные ценности не должна превращаться в абсурд, при котором под сомнение начинают ставиться признанные произведения классической отечественной литературы.

Отдельно режиссёр остановился на теме технологий. Искусственный интеллект он назвал одной из определяющих сил современности, однако подчеркнул: за любой системой всегда стоит человек, который закладывает принципы её работы. В пример Михалков привёл широко обсуждавшийся случай, когда голосовой помощник отказался включить ребёнку песню «День Победы», квалифицировав её как не предназначенную для детской аудитории.

По убеждению режиссёра, искусственный интеллект, мессенджеры и цифровые платформы должны функционировать под контролем людей, разделяющих традиционные нравственные ориентиры. Он высказался за разработку долгосрочной государственной программы, рассчитанной на десятилетия и направленной на формирование единой системы духовных и нравственных ценностей — не как разовой акции, а как системной работы.

Завершая выступление, Михалков сформулировал позицию, которая вызвала широкое обсуждение после завершения форума:

«Безнравственно устраивать, условно говоря, "голые вечеринки" в то время как штурмовики кровь проливают. Поэтому здесь есть очень важных два слова. Это называется "политическая воля"».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

ь проливают. Поэтому здесь есть очень важных два слова. Это называется "политическая воля"».

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI