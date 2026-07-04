Сводка с фронтов СВО 4 июля: Путин в зоне СВО. Крепость пала. Герасимов получил особый приказ. "Очерчена граница" Сумщины и Харьковщины

11:14, 04 июл 2026

Верховный главнокомандующий неожиданно прибыл в штаб Объединённой группировки войск в зоне специальной военной операции. В ходе визита начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил об освобождении Константиновки и потерях противника на Купянском направлении. Путин отдал командующим группировками особый приказ.

Визит президента в зону СВО не анонсировался заранее — Кремль сообщил о нём постфактум. Владимир Путин прибыл в один из вспомогательных штабов Объединённой группировки войск в военной форме. Там состоялись доклады: сначала — начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, затем — самого президента перед командующими группировками. По итогам встречи Герасимов получил отдельное поручение.

Константиновка освобождена

Центральным событием визита стал доклад Герасимова об освобождении Константиновки — одного из ключевых опорных пунктов в системе укреплений противника в треугольнике Славянск — Краматорск — Константиновка.

— Южная группировка войск ведёт наступательные действия по освобождению Донецкой Народной Республики. Войсками группировки освобождён город Константиновка, один из основных узлов обороны противника в границах Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона, — заявил начальник Генерального штаба.

Факт освобождения города подтверждается видеозаписями, опубликованными из разных районов Константиновки: на кадрах — российские военнослужащие и флаги. Помимо этого, в июне соединения 3-й армии, продвигаясь в направлении Славянска и Краматорска, взяли под контроль ещё четыре населённых пункта. По имеющимся данным, штурмовые группы уже входят в Алексеево-Дружковку и Доброполье. Группировка войск «Юг» находится на расстоянии около восьми километров от Славянска.

Купянск: 2,5 тысячи потерь с 10 мая

На Харьковском направлении, по докладу Герасимова президенту, украинские формирования предпринимают безуспешные попытки прорваться в Купянск. С 10 мая в этом районе, по данным российского командования, уничтожено порядка 2 500 украинских военнослужащих.

Параллельно, по информации военных волонтёров канала «Два Майора», на Великобурлукском участке продолжаются ожесточённые бои: в районе кладбища села Лосевка, в Земляном Яре, на подступах к посёлку Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района. Наступательные действия продолжаются и в посёлке Казачья Лопань. Штурмовые группы ведут бои в селе Петро-Ивановка, а также в лесных массивах у сёл Бударки и Землянки.

На Сумском направлении в Шосткинском районе бои продолжаются в Бачевске и его окрестностях. В Сумском районе — боестолкновения в районах Писаревки, Марьино, Новой Сечи и Хотени. В Краснопольском районе столкновения фиксируются в лесных массивах.

Александровка под контролем. Плацдарм у Волчьей

В Днепропетровской области подразделения 36-й отдельной мотострелковой дивизии 29-й армии группировки войск «Восток», развивая успех после освобождения Добропасово и Богодаровки, взяли под контроль Александровку — крупный населённый пункт на правом берегу реки Волчья. В совокупности с Добропасово, Писанцами и Новоскелеватым образованный плацдарм, по оценке командования, имеет существенное значение для дальнейшего продвижения на Покровском направлении.

Добропольское направление: тактика растягивания обороны

На Добропольском направлении обстановка характеризуется резким ростом интенсивности боевых действий. Полковник Сил специальных операций Украины Владимир Антонюк подтвердил: за последнюю неделю количество боестолкновений увеличилось почти вдвое. По его словам, это обусловлено высокой плотностью войск с обеих сторон — на данном участке она выше, чем на других направлениях. Одновременно возросла интенсивность авиационных ударов по украинским позициям.

Антонюк указывает на особенности местности: помимо небольших населённых пунктов, здесь расположено значительное количество шахт и терриконов, которые украинские формирования превратили в укреплённые районы. Это существенно сужает возможности для манёвра и вынуждает продвижение осуществлять преимущественно по лесопосадкам.

По оценке украинского офицера, российские силы применяют тактику максимального растягивания оборонительных порядков противника, сохраняя до последнего неопределённость относительно направления главного удара. В качестве примера он приводит продвижение от Гришино на запад — за населённый пункт Мирное. Попытка контратаки украинских сил, по его словам, завершилась полным провалом: штурмовая группа была уничтожена, не сумев достичь даже окраин Мирного.

Отдельно Антонюк выделил ситуацию в Шевченко: украинское командование рассматривало этот населённый пункт как центральное звено обороны на данном направлении. Тем не менее российским войскам удалось прорваться с юга и обойти позиции с двух сторон — бои развернулись непосредственно в центре села. Для противодействия украинские подразделения вынуждены ежедневно проводить контратаки в этом секторе.

Путин обозначил логику Северного фронта

В ходе визита Путин косвенно обозначил подход к определению границ Северного фронта — в контексте Сумской и Харьковской областей:

— Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам, тем большую зону безопасности нам придётся создавать на сопредельной территории. Тем более что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически российская земля, — заявил президент.

Приказ против медийных операций

Путин также обратился к командующим группировками с требованием не допустить проведения противником медийных операций. По словам президента, украинская сторона может предпринять диверсионно-террористические вылазки — небольшими силами, но с выраженным пропагандистским сопровождением — с целью создания информационного образа «достижений» там, где их нет.

— Командующие группировками должны действовать ритмично, рационально, последовательно преодолевать естественные в этих условиях трудности, делать всё необходимое и возможное для сохранения жизни наших бойцов и обеспечить безусловное выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции, разработанной Генштабом Вооружённых сил России, — заявил Верховный главнокомандующий.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI