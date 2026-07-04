11:20, 04 июл 2026

Минобороны России и Генштаб ВС РФ сообщили о полном переходе Константиновки под контроль российских войск. Президент Владимир Путин охарактеризовал это событие как начальный, но принципиально важный этап операции по прорыву Славянско-Краматорского оборонительного узла украинских вооружённых сил.

Российские Вооружённые Силы установили полный контроль над Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Боевые действия за город велись с осени прошлого года. Об итогах операции сообщили президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Основные тезисы доклада Герасимова опубликовало ТАСС.

Путин обозначил приоритеты

По словам президента России, завершение боёв за Константиновку — это первый, но существенный шаг в рамках более масштабной задачи: прорыва и ликвидации Славянско-Краматорского оборонительного района украинских сил. Этот узел формировался на протяжении нескольких лет при западной поддержке и финансировании и рассматривался как ключевой элемент обороны Украины на данном направлении.

Путин также указал на необходимость оценки роли сторон, причастных к разжиганию конфликта, и принятия соответствующих решений по этому вопросу.

Что докладывал Герасимов

Начальник Генштаба ВС России изложил итоги действий армии за июнь и обозначил текущую оперативную обстановку. Согласно его данным:

— За июнь российские войска освободили 29 населённых пунктов и взяли под контроль более 600 квадратных километров территории.

— В результате ударов поражены 55 объектов, в том числе предприятие по производству беспилотников «Фламинго» и десять украинских аэродромов.

— Передовые подразделения группировки «Центр» вошли в Доброполье и Анновку в ДНР.

— Группировка «Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях. Передовые группы «Днепра» находятся в девяти километрах от южных окраин Запорожья.

— Группировка «Север» расширяет зону безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей и продвигается в направлении Сум и Белого Колодезя в Харьковской области.

— Наибольшие темпы продвижения фиксируются у группировок «Север» и «Восток».

— Атаки украинских сил с применением сил специальных операций и наёмников в районах Приморского и Степногорска были отражены.

— Наступление ведётся по всем направлениям.

— Зависимость Украины от западных поставок вооружений продолжает возрастать.

— Украинская сторона, по оценке Герасимова, проводит информационную кампанию с целью демонстрации несуществующих успехов своих вооружённых сил.

Что представляла собой Константиновка

Ожесточённость боёв за Константиновку объясняется тем, что практически каждое здание в городе было заблаговременно подготовлено к обороне и превращено в укреплённую позицию. Штурм продолжался несколько месяцев — с осени 2024 года.

Славянско-Краматорский узел, частью которого являлась Константиновка, изначально создавался как труднопреодолимый рубеж, призванный остановить продвижение российских войск. Взятие Константиновки открывает путь к дальнейшим боям за Славянск и Краматорск, которые, по заявлениям российской стороны, являются следующими целями операции.

Российские войска, по словам Герасимова, продолжат действия по освобождению Донбасса и Новороссии в соответствии с утверждённым планом.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI