Освобождение Константиновки. Реакция военкоров и медиа – Подоляка, Сладков, Симоньян, Коц, Марочко о нашей Победе

11:28, 04 июл 2026

Вечером 3 июля 2026 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объявил о полном переходе Константиновки под контроль российских вооружённых сил. Город, который эксперты называют пятым по величине в ДНР, стал одним из наиболее значимых результатов наступления с момента взятия Покровска.

Что произошло, где и когда

Вечером пятницы, 3 июля 2026 года, в ходе совещания Верховного главнокомандующего Владимира Путина о положении дел в зоне специальной военной операции начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил о полном освобождении Константиновки. Официальное подтверждение последовало незамедлительно: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам — «Главная новость — полностью взята Константиновка». Об итогах боёв информирует Министерство обороны России, а также военные эксперты и военные корреспонденты, следившие за ходом операции.

Стратегический узел на севере Донбасса

Константиновка — крупный промышленный и транспортный центр, расположенный в 55 километрах к северу от Донецка. До начала СВО в городе насчитывалось порядка 80 тысяч жителей. Своим особым положением населённый пункт обязан транспортной инфраструктуре: здесь пересекаются ключевые железнодорожные и автомобильные маршруты, ведущие к Дружковке, Славянску и Краматорску — самой крупной неоккупированной городской агломерации Донецкой области. Наряду с Дружковкой, Краматорском и Славянском Константиновка входила в так называемый «пояс крепостей» — выстроенную украинской стороной линию обороны в Донбассе.

По оценке военного корреспондента Александра Коца, город занимает пятое место по численности населения среди городов ДНР и превосходит по довоенным показателям Артемовск и Красноармейск. Из крупных донбасских городов, перешедших под контроль российских войск с начала СВО, Константиновка уступает по масштабу лишь Северодонецку с Лисичанском и Мариуполю.

Хронология наступления: от октября 2025-го до июля 2026-го

Штурм города был начат в октябре 2025 года. Российские подразделения наступали сразу по нескольким направлениям, методично охватывая городские рубежи с флангов.

К весне 2026 года обстановка для украинских формирований существенно осложнилась. В апреле российские силы вышли к городским окраинам с нескольких сторон одновременно. Тогда же проукраинские аналитические платформы зафиксировали: город фактически оказался в критическом положении. В конце апреля был занят населённый пункт Ильиновка, что открыло прямой доступ к городской застройке.

В мае и июне темп наступления заметно возрос. Штурмовые группы 3-й и 8-й общевойсковых армий, а также 3-го армейского корпуса вели боевые действия одновременно в нескольких городских районах: в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок, в Первомайском районе и микрорайоне Николаевский. Темп продвижения оставался высоким: за сутки 14 июня под контроль перешли 172 здания, 16 июня — 120 зданий, 21 июня — свыше ста строений. За одну неделю к 20 июня российские войска закрепились в 627 зданиях и сооружениях. Украинский мониторинговый ресурс DeepState в тот же период констатировал, что ситуация вокруг Константиновки развивается по наихудшему для украинской стороны сценарию: российские силы зашли в город с нескольких направлений и перешли к его последовательному поглощению.

23 июня, выступая перед выпускниками военных учебных заведений, Владимир Путин заявил, что российские войска «практически добирают» Константиновку, хотя в городе ещё сохранялись отдельные очаги сопротивления — противник укрывался в подвальных помещениях. 2 июля Министерство обороны сообщило о завершении зачистки: потери украинской стороны в городе за сутки составили до 80 военнослужащих. 3 июля Песков объявил о полном установлении контроля.

Потери и судьба окружённых подразделений

В ходе городских боёв в окружении оказались подразделения 28-й и 100-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины. Военный эксперт Андрей Марочко описал динамику следующим образом: кольцо окружения последовательно прошло стадии от тактического до оперативного, после чего российские военные приступили к нейтрализации тех, кто отказался сложить оружие. Суммарные потери украинской стороны за период активной фазы боёв, по данным Министерства обороны России, составили более 540 военнослужащих только за одну неделю июня, а также свыше 160 единиц вооружения и военной техники.

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что о положении дел в Константиновке лично брифинговал журналистов министр обороны России Андрей Белоусов — встреча состоялась за несколько дней до официального объявления. Сладков также отметил роль применения беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов на данном направлении, указав на значение оперативного планирования и технической оснащённости как на один из определяющих факторов успеха.

Дальнейшее направление: путь к Краматорску

Взятие Константиновки, по оценке военных аналитиков, открывает путь к следующим рубежам. Андрей Марочко назвал приоритетным направлением Дружковку. Аналогичный прогноз ранее давал и украинский мониторинговый проект DeepState: по их оценке, после перехода Константиновки следующим объектом давления станет Дружковка, играющая ключевую логистическую роль, а вслед за ней — Краматорск.

Военные аналитики рассматривают произошедшее как открытие пути к Славянско-Краматорской агломерации — последнему крупному укреплённому опорному пункту украинских сил в Донецкой области. Путин также поручил организовать эвакуацию мирных жителей, остающихся в городе.

Реакция: военные корреспонденты и эксперты

Взятие города вызвало широкий отклик в среде военных корреспондентов. Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала произошедшее в своём телеграм-канале: «Константиновка наша! Парни, храни вас Бог, вы лучшие».

Военный блогер Юрий Подоляка расценил взятие города как событие со значительными стратегическими последствиями и подчеркнул, что доклад Герасимова Верховному состоялся непосредственно по завершении боёв.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI