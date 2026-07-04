Ким ответит сразу. Тревожное предупреждение для России пришло из Китая

11:35, 04 июл 2026

Размещение американских ракетных комплексов на японской территории обострило обстановку в регионе и поставило Владивосток в зону досягаемости американских военных, об этом заявили китайские эксперты.

Китайский портал Sohu опубликовал материал, в котором предупреждает о последствиях для Японии в связи с развёртыванием на её территории американских ракетных систем. По оценке авторов издания, Владивосток — один из ключевых портов России — после появления этих комплексов оказался в зоне повышенного военного внимания со стороны США.

Ситуацию прокомментировали и российские официальные лица. Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что подобные действия негативно сказываются на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и не останутся без ответных мер со стороны Москвы. Исполняющий обязанности представителя МИД России во Владивостоке Евгений Волосастов в интервью РИА Новости обратил внимание на то, что японская пресса регулярно освещает появление новых дальнобойных крылатых ракет и американских бомбардировщиков на местных авиабазах. В публикациях прямо указывается, что в радиус поражения теперь попадают Пекин, Пхеньян и Владивосток. По словам дипломата, подобные комментарии невозможно оставлять без внимания.

Военный аналитик Алексей Леонков отметил, что в Японии последовательно расширяются полномочия армии, вносятся изменения в законодательство, формируются новые рода войск, а структура вооружённых сил всё отчётливее воспроизводит американскую военную модель. Китайские авторы материала расценивают происходящее как фактор, ведущий к неизбежному обострению противостояния в Северо-Восточной Азии.

Депутат Государственной думы Михаил Делягин в этом контексте коснулся позиции Северной Кореи. По его словам, в случае реальной угрозы Ким Чен Ын отреагирует незамедлительно. В подтверждение своей позиции депутат напомнил эпизод, когда к берегам КНДР были направлены три американские авианосные группировки, однако в итоге они были отведены, а впоследствии президент США Дональд Трамп провёл личную встречу с северокорейским лидером. По мнению Делягина, применение Пхеньяном ракетного потенциала при угрозе национальной безопасности страны не вызывает сомнений ни у кого из наблюдателей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI