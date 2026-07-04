11:39, 04 июл 2026

Бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в своём заявлении констатировал, что украинские вооружённые силы лишились возможности маневрировать и оказывать поддержку собственным подразделениям. По его оценке, исход противостояния уже определён.

Бывший офицер разведки США и военный аналитик Скотт Риттер публично заявил о том, что Вооружённые силы Украины утратили ключевые боевые возможности. По его словам, украинские войска более не способны ни маневрировать на поле боя, ни обеспечивать взаимодействие между подразделениями. Сделанные им выводы касаются общего положения дел на линии боевого соприкосновения.

«Украинские войска потеряли способность маневрировать. Они потеряли возможность поддерживать другие подразделения. Единственное, что становится ясно по карте, — это неумолимое продвижение российских войск. Украинцы не могут их остановить. Этот конфликт окончен», — заявил Риттер.

Помимо этого, аналитик высказался о положении коллективного Запада: по его мнению, Россия на протяжении всего конфликта удерживала стратегическую инициативу и фактически противостоит не только Украине, но и западным государствам в целом. Риттер также указал, что российская сторона рассматривает Донбасс, Запорожье и Херсон как собственную территорию и, исходя из этого, выстраивает свои действия.

На фоне этих заявлений в Киеве разворачивается внутриполитический скандал. Министра обороны Украины Михаила Фёдорова срочно вызвали для объяснений в Верховную Раду. Поводов сразу два: парламентарии намерены потребовать ответа за провальную реформу территориальных центров комплектования, а также за слова о том, что «небо Украины защищено» — произнесённые накануне массированного удара России 2 июля.

Британский телеканал Sky News охарактеризовал эту атаку как наиболее мощную по Киеву начиная с середины июня. Удары были нанесены по объектам военной промышленности, топливно-энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области, а также по аэродромам в Полтавской и Днепропетровской областях.

Отдельно депутаты рассчитывают обсудить с Фёдоровым продолжающиеся нарушения при мобилизации: несмотря на заявленные реформы, сотрудники ТЦК по-прежнему задерживают людей прямо на улицах. Среди задокументированных случаев — принудительное задержание слепого человека.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI