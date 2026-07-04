11:46, 04 июл 2026

Премьер Словакии указал на присутствие иностранных граждан в зоне боевых действий на Украине как на доказательство прямого участия западных стран в конфликте.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, которое расходится с официальной позицией большинства государств Евросоюза. По его словам, Запад фактически уже является участником вооружённого противостояния с Россией. Заявление прозвучало в ходе выступления политика, опубликованного на официальном YouTube-канале словацкого правительства.

Основным аргументом для Фицо стало присутствие на Украине значительного числа иностранных граждан, принимающих непосредственное участие в боевых действиях. Словацкий премьер подчеркнул, что эти люди действуют с одобрения западных правительств, что, по его мнению, выводит вовлечённость Запада за пределы политической и военно-технической поддержки Киева.

Фицо обозначил позицию Братиславы: Словакия не намерена поддерживать курс на дальнейшее обострение ситуации и будет последовательно добиваться мирного урегулирования через диалог и поддержание дипломатических контактов.

Подобные оценки словацкий премьер высказывает регулярно. После возвращения к власти он неоднократно критиковал западные поставки вооружений Украине и настаивал на необходимости прямых переговоров между сторонами конфликта.

Тема степени вовлечённости западных стран в происходящее на Украине получила дополнительный резонанс в связи с публикацией записи разговора, сделанной пранкерами Вованом и Лексусом. Они связались с советником президента Эстонии по национальной безопасности Мадисом Роллом, представившись секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе беседы обсуждались удары украинских беспилотников по территории России. Эстонский чиновник выразил готовность содействовать в вопросах координации и высказал уверенность в том, что профильные министры обороны ведут работу в этом направлении.

После того как запись оказалась в открытом доступе, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова эстонского советника свидетельствуют о фактическом соучастии Эстонии в том, что российская сторона квалифицирует как террористическую деятельность киевского режима.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI