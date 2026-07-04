ОСАГО подорожает: ЦБ изменил расчёт выплат за ремонт

23:42, 04 июл 2026

Центробанк изменил правила, по которым страховщики считают деньги на ремонт после аварии. С 11 июля справочники стоимости запчастей заработают по-новому, и водители почувствуют это и в выплатах, и в цене полиса.

Главное изменение — запрет на занижение стоимости деталей через дешёвые аналоги. Раньше страховщики могли включать в расчёт цены заменителей, которые стоят вдвое, втрое, а то и в семь раз дешевле оригинала. Теперь аналог, дешевле оригинала на 70% и больше, в справочник не попадает.

Скидки поставщиков тоже больше не будут занижать базовую цену запчасти. Расходники считают по полному прайсу.

Отдельно — про мелочёвку: уплотнители, наклейки и прочие одноразовые детали раньше возмещали в пределах 2% от стоимости основной запчасти. По факту это означало, что реальные затраты не покрывались. Теперь их оплачивают полностью.

По данным РИА Новости, эксперты ожидают роста средней выплаты по ОСАГО примерно на 10%. Страховщики, в свою очередь, уже предупреждают: вслед за выплатами вырастет и стоимость самого полиса.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru