"Тревожная утечка об СВО": Раскрыта тайна заявления Путина. Верховный прервал тишину, вызвав панику в странах ЕС

08:18, 05 июл 2026

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину прокомментировал итоги переговоров в Анкоридже и заявления западных лидеров на полях саммита G7. Глава государства подтвердил отсутствие формальных соглашений, однако раскрыл суть обсуждавшихся договорённостей.

На фоне саммита G7 и нарастающего потока заявлений западных политиков о возможном пересмотре итогов встречи в Анкоридже президент России Владимир Путин дал интервью журналисту Павлу Зарубину. Публикация вышла неожиданно и вызвала широкий резонанс.

Что предшествовало интервью

Ситуация начала обостряться после заявлений государственного секретаря США Марко Рубио, который сообщил, что в Анкоридже никаких соглашений достигнуто не было. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, констатировала, что Москва фиксирует «дрейф» одной из сторон от результатов аляскинской встречи, а сами договорённости по-прежнему остаются нереализованными.

Параллельно американское издание Axios со ссылкой на двух чиновников, присутствовавших на саммите G7, сообщило о том, что Дональд Трамп якобы похвалил президента Украины Владимира Зеленского и выразил недовольство позицией российской стороны. Там же сообщалось о возможности пересмотра анкориджских договорённостей. По информации источников издания, другие лидеры стран G7 не уверены, что американский президент предпримет конкретные шаги в отношении России. Оба сообщения официального подтверждения не получили.

Западные аналитики связали изменение тональности Трампа не с ситуацией на поле боя, а с положением дел на иранском направлении, где переговоры зашли в тупик.

Путин — об Анкоридже

Владимир Путин подтвердил: формальных документов в ходе встречи на Аляске подписано не было. Тем не менее президент обозначил содержание переговоров. По его словам, американская сторона предложила России конкретные компромиссные условия для урегулирования конфликта на Украине. Российская сторона, обдумав предложения, дала согласие.

«Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали: "Да. Согласны". Никакой другой позиции со стороны американской администрации мы не слышали», — заявил президент.

Путин уточнил, что так называемый «дух Анкориджа», несмотря на отсутствие подписей под итоговыми документами, предполагал обсуждение возможных путей завершения украинского конфликта.

О влиянии европейских лидеров на Трампа

Отдельно президент России прокомментировал сообщения о том, что европейские лидеры якобы переубедили Трампа в оценке происходящего на Украине. Путин выразил сомнение в том, что подобное в принципе возможно, назвав американского президента «зрелым и опытным политиком».

«Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно», — сказал он, добавив, что любой политик способен корректировать свою позицию под воздействием аргументов, однако речь о полном переубеждении не идёт.

Примечательно, что год назад, по данным NYT, на том же саммите G7 Трамп, напротив, называл себя большим союзником России, нежели западных стран, и характеризовал исключение Москвы из G8 как ошибку. Оба утверждения также официально подтверждены не были.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI