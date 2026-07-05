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Военный эксперт Евсеев заявил о риске захода "десанта смертников" в Севастополь

Военный эксперт Евсеев заявил о риске захода "десанта смертников" в Севастополь

08:23, 05 июл 2026

Сотрудник Института стран СНГ Владимир Евсеев предупредил о реальной угрозе диверсионной операции на побережье Крыма — прежде всего ради медийного, а не военного эффекта.

Военный эксперт и сотрудник Института стран СНГ Владимир Евсеев не исключил высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на крымском побережье. Об этом он заявил в эфире телеканала «Первый Севастопольский».

По оценке эксперта, одной из вероятных точек для подобной операции может стать Севастополь. При этом Евсеев подчеркнул: военной ценности такая акция практически не несёт. Её главная цель — создать информационный резонанс и продемонстрировать присутствие украинских военных на полуострове. Диверсанты, по его словам, будут готовы к гибели — для них принципиально важно достичь берега и зафиксировать этот факт на видео.

Эксперт также указал, что потери среди украинских военнослужащих в рамках подобной операции не будут приниматься в расчёт. Главным адресатом демонстративной акции, по его мнению, выступят европейские партнёры Киева: таким образом Украина намерена подтвердить готовность действовать на территории Крыма.

Евсеев не исключил, что высадка может сопровождаться отвлекающими манёврами. В качестве прикрытия способны использоваться безэкипажные морские катера, беспилотники и ракетные удары. Именно их задачей станет сковать внимание российских сил в момент переброски группы.

Несмотря на наличие средств противодействия, эксперт счёл реализацию подобного сценария вполне осуществимой. В связи с этим он призвал усилить разведывательную работу и заблаговременно выявлять признаки подготовки к таким операциям.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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