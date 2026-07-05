Разговор продолжался больше часа. Путин поздравил Трампа и сразу перешёл к делу: "Здесь колоссальные перспективы"

08:28, 05 июл 2026

Лидеры России и США провели телефонные переговоры продолжительностью более часа. Стороны обсудили украинский кризис и обозначили перспективы дальнейших контактов. О деталях разговора сообщил помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор 4 июля, в день празднования 250-летия независимости Соединённых Штатов. Беседа продолжалась один час двадцать пять минут. Инициатором звонка выступила американская сторона, что помощник российского президента Юрий Ушаков расценил как показательный факт. По его словам, переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе.

В начале разговора Путин поздравил Трампа и американский народ с юбилейной датой. Российский президент напомнил об исторических связях двух стран и обозначил важность бережного отношения к общим страницам истории.

Центральной темой переговоров стал украинский кризис — особенно в контексте предстоящего саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля, в котором примет участие Трамп. Американский президент подтвердил готовность содействовать урегулированию конфликта. Кроме того, стало известно, что зять Трампа Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф планируют визит в Москву.

Ушаков сообщил, что Путин в ходе разговора высказался в пользу политико-дипломатического пути завершения противостояния — при условии учёта позиций российской стороны. Одновременно была высказана оценка действий Киева и его союзников: по словам Ушакова, они ориентированы на затягивание конфликта и эскалацию напряжённости.

В разговоре также была затронута тема восприятия ситуации европейскими партнёрами. По оценке российской стороны, европейские страны исходят из некорректного понимания положения дел на линии боевого соприкосновения. Путин изложил Трампу собственную оценку обстановки на поле боя, отдельно упомянув Константиновку, которая, по его словам, перешла под контроль российских войск.

Лидеры договорились о продолжении контактов — в том числе по военно-политическим и экономическим вопросам. Ушаков процитировал слова Путина о наличии значительных перспектив взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Российский президент также подтвердил приглашение Трампу посетить Россию.

В тот же день Трамп провёл отдельный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, стороны обсудили ситуацию на фронте и дипломатическое урегулирование. Зеленский выразил мнение о наличии реальных перспектив для завершения войны и сообщил о договорённости продолжить переговоры лично на полях саммита НАТО в Анкаре.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI