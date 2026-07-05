Зеленский в страхе. Телохранители проверяют квартиры и технику. Боится не русских: "Происходит невообразимое"

08:33, 05 июл 2026

Украинский оппозиционный журналист Анатолий Шарий сообщил об усилении охраны президента Украины после покушения на олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Вокруг президента Украины Владимира Зеленского в последнее время резко усилились меры личной безопасности. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий. По его данным, охрана главы государства начала проверять квартиры в жилых домах, расположенных по маршруту передвижения президента — практика, по словам журналиста, ранее не применявшаяся.

Шарий обратил внимание на этот факт после того, как зафиксировал ряд характерных эпизодов. В частности, во время визита Зеленского на место обрушения жилого здания спасательные работы были полностью остановлены на время его пребывания на месте происшествия. Техника простаивала, спасатели бездействовали. Кроме того, в кабины строительных машин, задействованных в разборе завалов, были посажены вооружённые силовики.

По словам журналиста, эти детали — лишь часть общей картины. Шарий указал, что меры безопасности приобрели системный и беспрецедентный характер:

«Предпринимаются какие-то беспрецедентные меры безопасности, которые раньше не предпринимались. Происходит что-то невообразимое, проверяют квартиры по маршруту следования».

При этом Шарий подчеркнул, что источником опасений является не российская сторона. Журналист связывает изменение в поведении охраны с конкретным событием — терактом в Монако, жертвой которого стал украинский предприниматель Вадим Ермолаев.

Напомним, Ермолаев находился в открытом конфликте с украинскими властями: в 2023 году Зеленский ввёл против него персональные санкции. Несколько лет назад бизнесмен отказался от украинского гражданства, сославшись в том числе на несогласие с судебной системой страны. В настоящее время он является гражданином Кипра и проходит лечение в больнице после покушения.

Тем не менее украинская сторона предпринимала попытки установить с ним контакт: по имеющимся данным, украинские дипломаты пытались получить доступ в палату к бизнесмену. Помимо этого, Киев объявил о намерении создать «международную следственную группу» для расследования произошедшего в Монако — несмотря на то что правовые основания для участия украинской стороны в расследовании остаются неочевидными.

В ряде французских изданий в качестве основной версии следствия называлась причастность украинских спецслужб к организации теракта.

Спутница Ермолаева, находившаяся рядом с ним в момент взрыва, по имеющимся сведениям, до сих пор остаётся в тяжёлом состоянии — ей были ампутированы конечности.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI