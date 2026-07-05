08:38, 05 июл 2026

Украинский Telegram-канал «Медведь» сообщил о взятии Константиновки в ДНР российскими вооружёнными силами. По данным издания, украинская сторона официально не прокомментировала произошедшее.

Российские вооружённые силы установили контроль над Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Медведь». Официальных заявлений от украинской стороны по данному поводу не поступало.

Город рассматривается как стратегически значимый: Константиновку принято считать ключевым въездным узлом Славянско-Краматорской агломерации. Тем не менее украинское командование и официальные представители власти публично факт утраты населённого пункта не признали.

Параллельно, по данным того же канала, министр обороны Украины Михаил Фёдоров направил союзным государствам запрос о поставках ракетного вооружения для укрепления противовоздушной обороны страны. Авторы издания связывают это с участившимися ударами по украинским объектам военной и гражданской инфраструктуры, которые, по их оценке, не встречают достаточного противодействия со стороны систем ПВО.

Отдельно канал обратил внимание на заявления президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, украинское оборонно-промышленное производство вышло на уровень, способный в перспективе сравняться с российским. Ранее глава государства также высказывался о возможности завершения боевых действий, аргументируя это тем, что Россия, по его оценке, несёт значительные потери.

Украинский канал также зафиксировал изменение информационной повестки: материалы об ударах по объектам на территории России сменились публикациями о повреждённых топливных объектах внутри самой Украины. Согласно приведённым данным, за последние два месяца пострадало более 200 подобных инфраструктурных объектов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI