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Зеленский готов встретиться с Путиным в Константиновке? Кремль дал ответ: "Мы это приветствуем"

Зеленский готов встретиться с Путиным в Константиновке? Кремль дал ответ: "Мы это приветствуем"

08:43, 05 июл 2026

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова принять украинского лидера, однако только в российской столице.

3 июля Владимир Путин получил доклад военных о том, что российские войска установили полный контроль над Константиновкой — одним из наиболее укреплённых городов Донбасса. Об этом сообщает телеканал Царьград.

Оборонительная инфраструктура города формировалась при участии инструкторов НАТО с 2014 года. Система укреплений включала два рубежа обороны общей протяжённостью более 150 километров траншей и противотанковых рвов, три ряда инженерных заграждений и 20 батальонных районов, прикрытых смешанными минными полями.

После официального заявления российской стороны президент Украины Владимир Зеленский выступил с опровержением. По его словам, сообщение о взятии Константиновки является «очередной российской ложью», запущенной накануне Дня независимости США. Вместе с тем Зеленский добавил, что если город действительно находится под контролем России, то у Путина не должно возникнуть препятствий для встречи с ним и поиска дипломатических решений для завершения войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал это заявление. По его словам, если подобным образом Зеленский выражает готовность приехать в Россию, то такое намерение в Москве готовы принять. Однако Песков уточнил, что Путин ранее высказывался о возможности принять украинского лидера именно в Москве, поскольку столицей России является Москва, а не Константиновка.

«Он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения», — цитирует пресс-секретаря издание.

Путин, в свою очередь, назвал Константиновку ключом к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

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Украинская пропагандистская машина сломалась: Потеря Константиновки для Киева – мелочь?

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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