"Ультиматум Путину вышел из-под контроля": После поездки Верховного на фронт началось необъяснимое. 2 приказа НГШ и лютый удар по Одессе

08:51, 05 июл 2026

Верховный главнокомандующий внезапно посетил штаб Объединённой группировки войск и поставил задачи начальнику Генштаба. Следом последовала серия массированных атак сразу по девяти областям — от Одессы до Сум. Координаторы украинского подполья фиксируют: стратегия изменилась.

Владимир Путин неожиданно появился в одном из штабов Объединённой группировки войск. Визит не анонсировался. Кремль сообщил о нём постфактум: президент заслушал доклад начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и поставил задачи перед командующими группировками. По имеющимся данным, речь шла о двух отдельных поручениях, реализация которых, судя по событиям следующей ночи, началась незамедлительно.

Два приказа

Первое поручение касалось информационного пространства. Путин распорядился не позволить противнику провести медийные операции — особенно в контексте продолжающегося продвижения российских войск в районе Константиновки и ожидаемого освобождения Лимана. О взятии Константиновки отчитался лично Герасимов.

Полковник Аслан Нахушев уточнил детали происходящего на месте: украинская сторона подняла выплату за установку флагов в черте города до 200 тысяч гривен — вдвое больше, чем в июне, когда по всему фронту платили 100 тысяч. По его оценке, подобные операции либо сопровождают реальное скрытное занятие позиций перед наступлением, либо служат инструментом дезинформации в рамках продолжающейся стратегической информационно-боевой операции.

Второе поручение — продолжать массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу. Герасимов также подвёл итоги воздушных операций за июнь и раскрыл подробности ракетного удара по Киеву в ночь на 2 июля, который был назван рекордным.

Одесса: первый удар новой логики

Минувшей ночью под массированным огнём оказалась Одесса и примыкающее к ней село Дачное. Удары прошлись по портовой инфраструктуре и логистическим узлам. Среди подтверждённых целей — крупный складской комплекс сети АТБ. Местные власти сообщили об уничтожении продовольствия, однако содержимое склада продолжало детонировать до утра, не позволяя пожарным приступить к работе.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал на характерную деталь: интенсивное движение машин скорой помощи в районе удара свидетельствует о серьёзных последствиях. По его данным, речь идёт об уничтожении крупной партии грузов непосредственно в момент разгрузки. Точное число пострадавших и характер находившегося на территории имущества официально не подтверждены.

Примечательно, что удар пришёлся по той же логистической зоне, которая уже поражалась прежде. Это, по оценке Лебедева, указывает либо на восстановление объекта, либо на повторное его использование в качестве крупного перевалочного узла: развитая инфраструктура подъезда, ангары, погрузочные площадки и близость к трассе делают территорию удобной для быстрого приёма, сортировки и отправки крупных партий грузов.

География ударов: девять областей за одни сутки

Помимо Одессы, удары прошли сразу по нескольким регионам.

В Сумах и пригороде подтверждённой целью стали трансформаторы подстанции «Центролит» мощностью 110/6 кВ, атакованные волоконно-оптическими FPV-дронами. Под вероятные удары попали также склады, ремонтные площадки, пункты управления беспилотниками, объекты энергетики и транспорта приграничной группировки.

В Запорожье атаки шли волнами на протяжении всего дня — от утра до позднего вечера. Целями были промышленные цеха, ангары, энергетические объекты, склады, ремонтные мощности, железная дорога, средства противовоздушной обороны и места размещения беспилотников. После первых прилётов фиксировалась пауза — затем удары возобновлялись по тем же районам, где уже начались восстановительные работы.

В Харькове и Чугуеве работа велась точечно — по заранее выявленным объектам военной и транспортной инфраструктуры, ремонтным площадкам, складам, пунктам управления БПЛА и маршрутам снабжения через Дергачи.

В Днепропетровске под удар попали железнодорожные узлы, промышленные предприятия, топливные хранилища и склады. Отдельно сообщалось об уничтожении движущегося локомотива в Криворожском районе — предположительно, ударом беспилотника.

В Николаевской области атаки охватили портовые и складские площадки, объекты судоремонта, топливную инфраструктуру, ангары, средства ПВО и объекты морских беспилотников.

В Полтавской области поражена газозаправочная станция — как элемент нижнего уровня топливной логистики.

Всего за сутки Лебедев насчитал не менее 60 ударных эпизодов по девяти областям Украины.

Новая система: не объекты, а цепочка

Ключевой вывод, который фиксирует подполье: Россия перешла от уничтожения отдельных крупных объектов к планомерному разрушению всей цепочки обеспечения.

Раньше в центре внимания были нефтебазы, крупные заводы, масштабные пожары. Теперь в единую картину складываются трансформатор районной подстанции, газозаправочная станция, складской комплекс, железнодорожный локомотив и промышленный ангар. Каждый из этих объектов по отдельности может показаться второстепенным. Вместе они образуют систему, без которой армия лишается электроснабжения, топлива, возможности ремонта и доставки грузов.

Распределение ударов при этом не было равномерным. Почти три четверти эпизодов пришлось на Сумскую и Запорожскую области. Одну зону методично обрабатывали корректируемыми авиабомбами, FPV-дронами и ракетами типа «Молния», вторую держали под давлением отдельными волнами на протяжении всего светового дня.

По оценке Лебедева, скрытая цель этой кампании — не только физическое уничтожение имущества, но и непрерывная нагрузка на систему принятия решений противника: куда направить средства ПВО, где найти замену повреждённому трансформатору, каким маршрутом провести железнодорожный состав, где разместить следующий склад.

Связь с фронтом

Освобождение Константиновки усиливает значение происходящего. Российские войска выходят к следующему оборонительному рубежу — Дружковке, Краматорску и Славянску. Впереди плотная городская агломерация с развитой промышленной застройкой и насыщенным беспилотниками фронтом. В этих условиях, по оценке координатора подполья, перед дальнейшим продвижением необходимо нарушить связность украинской обороны: дороги, склады, энергетика, ремонтные базы и способность перебрасывать резервы между городами становятся приоритетными целями.

Удар по Славянску в конце суток вписывается в эту же логику. Подполье фиксирует: фронтовые операции и воздушные удары начинают функционировать как единая система. Наземные силы давят на передний край, авиация разрушает ближайший тыл, беспилотники выбивают отдельные элементы снабжения, а дальние средства поражения работают по промышленной и транспортной глубине территории.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI