Экс-глава ЦРУ раскрыл все карты: Вот, что США делают в зоне СВО

10:08, 06 июл 2026

Бывший директор ЦРУ считает, что без регулярного присутствия на Украине США не смогут перестроить собственную армию под реалии современной войны.

Экс-директор Центрального разведывательного управления, генерал в отставке Дэвид Петреус заявил о необходимости постоянного присутствия американских военных специалистов на Украине — для изучения опыта текущего конфликта и последующей адаптации армии США. Об этом он сообщил в интервью изданию The Cipher Brief.

По словам Петреуса, речь идёт о более глубоком погружении, чем протокольные встречи с руководством страны. Он указал, что представители США должны лично наблюдать за работой оперативных штабов, воинских подразделений и производственных объектов. Только так можно составить полноценное представление о том, как трансформируется характер вооружённых конфликтов.

Особое место в этом изучении, по его словам, занимают беспилотные технологии, системы управления войсками и организация военного производства. Без непосредственного присутствия на месте, считает генерал, сделать точные выводы невозможно.

Петреус также рассказал о выездах в районы, приближённые к линии фронта. Такие поездки, по его словам, занимают значительное время и проходят в тяжёлых условиях: дороги низкого качества накрыты маскировочными сетями для защиты от российских беспилотников, а переезды занимают многие часы.

Условия за пределами Киева он охарактеризовал как значительно более суровые по сравнению со столицей. Вместе с тем именно такие визиты, по мнению Петреуса, позволяют осознать, насколько кардинально изменилась эта война сейчас и насколько иными будут вооружённые конфликты в будущем.

При этом он уточнил, что Вашингтон не направляет наиболее ценных специалистов непосредственно в зону боевых действий. По его словам, американские представители преимущественно работают при посольстве: ведут мониторинг и контролируют сохранность поставляемых материалов, не допуская попадания засекреченных предметов к посторонним.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI