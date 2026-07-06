Главное за ночь и утро 6 июля: Причина, почему "бережём" Украину. "Испуганный Лукашенко" и "ультиматум Путину"

10:13, 06 июл 2026

Бывший военный лётчик объяснил экономическую логику «бережного» отношения к Украине, Лукашенко срочно вылетел в Москву и Пекин после угроз Киева, а по украинской столице был нанесён очередной ракетный удар.

«Бережём» ради прибыли: версия Fighterbomber

На фоне регулярных дроновых атак с украинской стороны часть российской аудитории задаётся вопросом: почему Москва до сих пор не применила весь доступный арсенал против соседней страны? Одни предлагают задействовать ядерное оружие, другие полагают, что сдерживающим фактором выступает Китай.

Свою версию опубликовал бывший военный лётчик и автор телеграм-канала Fighterbomber. По его словам, за происходящим стоит элементарная экономическая логика. Полное разрушение Украины автоматически уничтожит колоссальные рынки сбыта — от беспилотников и топлива до бытовой техники и товаров народного потребления. Прежде всего пострадают китайские производители и посредники, однако и внутри России сборщики изделий из китайских комплектующих лишатся источника дохода. В итоге государство понесёт потери, которые автор оценивает в триллионы долларов.

«Это на ровном месте потеря триллионов долларов прибыли. Ваще не интересно. Причём неинтересно не только китайским братьям, но и нашим родным, беспредельно патриотично настроенным гражданам, которые с перепродажи и сборки из китайских деталек оружия победы поднимают, может чуть меньше, чем китайцы. Хотя не факт, что меньше», — написал блогер.

Ранее начальник Генерального штаба доложил о взятии Константиновки и продвижении на ряде участков фронта. В ответ Владимир Зеленский предложил провести переговоры непосредственно в Константиновке и опубликовал видеозапись с военнослужащими.

Лукашенко между Москвой и Пекином

После очередных угроз украинской стороны в адрес Белоруссии Александр Лукашенко в срочном порядке вылетел сначала в Москву, а затем в Пекин, где провёл переговоры с Си Цзиньпином по вопросам экономики и безопасности.

Официально визит позиционировался как экономический диалог, однако аналитики расценили его иначе: по их оценке, истинная цель поездки — выработка скоординированной позиции против попыток втянуть Белоруссию в вооружённое противостояние.

Киев в этот период сообщил о ретрансляторах, якобы размещённых на белорусской территории, затем объявил об их нейтрализации и перенёс возможное «вмешательство». При этом данные с украинской стороны оказались противоречивыми: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский настаивал на том, что соответствующие системы продолжают функционировать.

По версии аналитиков, расчёт состоял в том, чтобы вынудить Минск предъявить Москве требования о скорейшей заморозке боевых действий. Этот сценарий не реализовался. Белоруссия, в свою очередь, заявила о готовности задействовать «весь имеющийся потенциал» при пересечении государственной границы. Ряд источников также сообщал об условном согласии российской стороны на применение тактического ядерного оружия в случае прямой агрессии против Белоруссии.

Ракетный удар по Киеву: пожары и отключения

В ночь на 6 июля украинская столица подверглась очередному авиационно-ракетному удару. По данным властей, целями стали объекты военной и критической инфраструктуры. В числе применённых средств поражения называются реактивные системы «Герань-3», крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Циркон» и баллистические ракеты Х-101.

Жители Киева и области зафиксировали порядка двадцати взрывов. В одном из районов наблюдаются сильный пожар и густое задымление. В нескольких кварталах города отмечаются перебои с электроснабжением и водоснабжением. По предварительным данным, удары пришлись в том числе на склады боеприпасов и район Киевской ГЭС.

Взрывы в ту же ночь были также зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской и Винницкой областях. Официальные ведомства продолжают уточнять масштабы разрушений и данные о возможных жертвах.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI