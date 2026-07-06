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"Что Зеленский?!". Более 20 взрывов в Киеве. "Ещё 20 ракет несутся к столице". Удар после разговора Путина и Трампа

"Что Зеленский?!". Более 20 взрывов в Киеве. "Ещё 20 ракет несутся к столице". Удар после разговора Путина и Трампа

10:18, 06 июл 2026

Российские военные ночью нанесли массированный удар по Киеву. В городе зафиксированы взрывы, пожары, перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по Киеву с применением крылатых ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Атака началась около часа ночи по московскому времени. Об этом сообщают телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» и ряд мониторинговых ресурсов.

По данным военных корреспондентов, удары наносились в несколько последовательных волн. В качестве предварительных целей называются Киевская ГЭС в Вышгороде, объекты в южной части города, а также в районах Бучи и Ирпеня. Позднее поступила информация о поражении военных складов в Голосеевском районе столицы. Прилёты зафиксированы практически во всех административных районах Киева.

В ходе атаки в городе прогремело более 20 взрывов. По имеющимся данным, после первой волны ударов в ряде районов украинской столицы были нарушены электро- и водоснабжение. Мониторинговые ресурсы зафиксировали детонацию кассетных частей крылатых ракет. В разных частях города возникли очаги пожаров и разрушения. Над Киевом наблюдался плотный дым, который, по свидетельствам очевидцев, достигал верхних этажей зданий. Городские власти призвали жителей закрыть окна и оставаться в укрытиях.

По сообщениям военкоров, атака продолжалась некоторое время после первых ударов: к украинской столице двигались новые ракеты и беспилотники.

Обращает на себя внимание хронология событий: массированный удар был нанесён вслед за телефонным переговором президентов России и США. Согласно информации помощника российского президента Юрия Ушакова, Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа с Днём независимости Соединённых Штатов. По данным ТАСС, этот разговор стал 14-м между двумя лидерами с момента возвращения американского президента в Белый дом в начале 2025 года. Информация о последствиях ударов уточняется.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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