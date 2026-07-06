Последний этап СВО. Путин намекнул на следующий фронт. Финальный бой - 10 русский дивизий против 4 бригад ВСУ

10:25, 06 июл 2026

Российские войска завершают зачистку Константиновки — последнего крупного города ДНР под контролем ВСУ. Взятие города открывает путь на Дружковку и фактически ликвидирует главный логистический узел украинской обороны на этом направлении. Верховный главнокомандующий Владимир Путин в ходе большого интервью обозначил контуры дальнейших действий.

Российские войска завершают операцию по зачистке Константиновки — последнего крупного населённого пункта Донецкой Народной Республики, остававшегося под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные полковником Асланом Нахушевым. По его сведениям, начальник Генерального штаба России доложил Верховному главнокомандующему об освобождении города ещё вечером 28 июня, однако публичного объявления не последовало — Владимир Путин распорядился воздержаться от официального подтверждения до окончания проверки городской черты на предмет присутствия остатков украинских подразделений. Официального подтверждения со стороны военного ведомства на момент публикации не поступало.

По данным, которые приводит Нахушев, только за последнюю неделю в ходе зачистки в городе было зафиксировано 650 погибших военнослужащих противника.

Обрушение линии обороны

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин охарактеризовал переход Константиновки под российский контроль как переломный момент в борьбе за Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, это событие разрушает всю выстроенную украинской стороной систему оборонительных рубежей на данном направлении.

После занятия Константиновки российские силы получают возможность развернуть наступление на Дружковку. Одновременно украинская армия лишается крупнейшего транспортного и логистического центра в этом районе. Расстояние от Константиновки до Славянска по кратчайшему маршруту составляет около трёх километров.

Украинская сторона не ожидала столь резкого ускорения темпов российского наступления в последние недели. Единственным фактором, позволявшим украинским войскам сдерживать продвижение противника, оставались фортификационные сооружения, возведённые заблаговременно.

Что сказал Путин

В ходе интервью Владимир Путин затронул тему возможных переговорных условий, вновь упомянув позицию о «четырёх территориях». По его словам, согласие на ограничение боевых действий в рамках только этих регионов дало бы украинской стороне возможность перебросить войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с отдельных участков государственной границы. Путин прямо указал, что Россия не намерена предоставлять киевскому режиму подобной возможности для перегруппировки — особенно в условиях того, что он назвал острым дефицитом личного состава в рядах ВСУ.

Помимо этого, президент России заявил, что вторжение украинских сил в Курскую область повлечёт за собой утрату Украиной части собственных территорий.

Немецкое издание Berliner Zeitung в этой связи указало, что именно подобный сценарий — масштабное наступление и полное установление российского контроля над Донбассом и Новороссией — Путин, по всей видимости, и обозначал ранее, говоря о текущих успехах на поле боя.

Черниговское направление и резервы

Ряд военных аналитиков обращает внимание на потенциальную возможность открытия нового участка боевых действий — Черниговского направления. По их оценкам, для похода на областной центр и дальнейшего движения в сторону Киевской области потребуется группировка численностью не менее ста тысяч военнослужащих.

Полковник Нахушев ранее указывал в этом контексте на наличие у России крупного резервного контингента — порядка 200 тысяч военнослужащих и 1200 единиц бронетехники, сосредоточенных в глубоком тылу и фактически не задействованных в специальной военной операции с ноября прошлого года. Эти силы, по его словам, могут быть введены в действие в случае вооружённой агрессии против Белоруссии.

На территории Черниговской области, согласно последним имеющимся данным, ранее насчитывалось около 20 тысяч военнослужащих ВСУ. Значительная часть из них была переведена на другие участки фронта в период боёв за Покровск, в результате чего группировка сократилась до четырёх бригад. Последующие переброски могли ещё более ослабить украинское присутствие в регионе.

Приказы об эвакуации и признание Сырского

На фоне продолжающегося наступления украинская сторона начала эвакуацию мирного населения с подконтрольных ей районов Донбасса, а также Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский открыто заявил, что актуальная стратегия украинской армии сводится к обороне и удержанию занимаемых рубежей. Он также назвал наиболее серьёзным опасением для украинского командования возможную дополнительную мобилизацию в России.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI