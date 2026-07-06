10:33, 06 июл 2026

Украина попыталась разыграть белорусскую карту, но дипломатическая поездка Лукашенко к Путину и Си Цзиньпину обернулась против Киева. Эксперты объяснили, зачем на самом деле Батька летал в Пекин и что за этим последовало.

Конфликт между Минском и Киевом, который, казалось, начал стихать, по-прежнему остаётся в центре внимания: корневая проблема так и не была устранена. И дело не в пресловутых ретрансляторах, речь идёт о систематических попытках украинского руководства втянуть Белоруссию в вооружённое противостояние.

После очередного ультиматума, прозвучавшего с Банковой, Александр Лукашенко срочно вылетел на переговоры с Владимиром Путиным. Затем белорусский президент отправился в Пекин, где встретился с Си Цзиньпином для обсуждения, по официальной версии, экономических вопросов. Однако, по оценке обозревателя ria.ru Кирилла Стрельникова, экономическая повестка служила лишь прикрытием для совершенно иных договорённостей.

Ретрансляторы, которых не было

Владимир Зеленский публично заявил о неких ретрансляторах, якобы расположенных на белорусской территории, и фактически предъявил Минску ультиматум. Спустя неделю он же объявил, что оборудование убрали и война против Белоруссии «пока что» отменяется. Между тем как политики, так и военные неоднократно опровергали само существование этих наземных объектов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Сырский в тот же период заявил, что ретрансляторы «продолжают работать» — прямо противореча позиции президента Украины.

По оценке украинских блогеров, единственным реальным результатом этой истории для Зеленского стало временное повышения его рейтинга, находящегося на критически низких отметках, в преддверии возможных президентских выборов.

По версии Стрельникова, расчёт украинской стороны строился на следующей логике: «испуганный» угрозами Лукашенко должен был надавить на Путина с требованием как можно скорее заморозить конфликт по линии боевого разграничения. Предполагалось, что Пекин эту позицию поддержит. Схема, однако, не сработала.

Из Москвы — прямо в Пекин

Принципиально важная деталь: в Китай Лукашенко вылетел не из Минска, а из России — сразу после переговоров с Путиным. Подробности этих консультаций практически не раскрывались. Известно лишь, что общение носило «неформальный» характер, однако в числе обсуждавшихся тем фигурировали «попытки провоцирования Белоруссии».

Всё это позволяет предположить, что к Си Цзиньпину белорусский президент прибыл уже с выработанной консолидированной позицией. По итогам визита глава КНР публично обозначил: Китай поддерживает Белоруссию в вопросах защиты её национального суверенитета, независимости и территориальной целостности. Иными словами, любые агрессивные действия в отношении Минска были косвенно приравнены к посягательству на интересы Пекина.

МИД Белоруссии, в свою очередь, заявил: в случае пересечения украинскими формированиями белорусской границы страна задействует «весь имеющийся потенциал».

Полковник Аслан Нахушев со ссылкой на собственные источники в американских структурах написал, что Лукашенко после встречи с Путиным уведомил американскую сторону о том, что Россия якобы дала согласие на применение тактического ядерного оружия по Украине в случае агрессии против Белоруссии. По его словам, эту же информацию Лукашенко довёл до сведения Си Цзиньпина и получил заверения в поддержке.

Доклад из Цинхуа и сигнал Западу

Незадолго до визита белорусского президента в Пекин Центр международной безопасности и стратегии университета Цинхуа опубликовал аналитический доклад «Внешние риски безопасности для Китая — 2026. Конфликт между Россией и Украиной». В нём, в частности, отмечалось следующее: российско-украинский конфликт входит в «завершающую фазу»; украинское руководство может попытаться распространить его на страны Балтии и другие государства; польско-белорусская граница рискует оказаться закрытой, что напрямую угрожает китайско-европейскому железнодорожному коридору. Помимо этого, аналитики допускали усиление западного давления на Китай с целью вынудить его сыграть роль посредника в урегулировании.

Стрельников расценил этот доклад как ключевой сигнал: Пекин фиксирует угрозы собственным стратегическим интересам и не намерен оставаться в стороне.

Что изменилось после Пекина

Вслед за визитом Лукашенко в китайскую столицу последовала серия событий, которые наблюдатели охарактеризовали как «необъяснимые». На предстоящем саммите НАТО в Анкаре Киеву планировалось выделить 40 миллиардов долларов, однако сумма была экстренно сокращена почти в четыре раза.

Глава МИД Эстонии открыто заявил, что ряд европейских государств более не намерен наращивать давление на Россию. Польша публично обозначила претензии на Волынь и отказалась от дальнейшей помощи Киеву. 5 июля министр обороны Польши объявил аудит и распорядился рассекретить весь объём помощи, оказанной Варшавой Украине начиная с 2022 года.

На парламентском саммите НАТО аплодисменты зала вызвало выступление чешского политика Томио Окамуры, призвавшего искать пути мирного урегулирования украинского конфликта.

Итог

Ни одна из целей, которые, по версии экспертов, преследовал Киев в рамках этой операции, достигнута не была. Белоруссия вновь подтвердила неизменность своей позиции по отношению к России. Китай обозначил готовность поддерживать Минск как минимум в экономическом измерении.

Отдельного внимания заслуживает параллельный сюжет: 5 июля Народно-освободительная армия Китая развернула вокруг Тайваня группировку из 110 кораблей. По имеющимся сведениям, китайские вооружённые силы были приведены ночью в максимальную степень боевой готовности. Официально происходящее квалифицируется как учения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI