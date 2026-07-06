Что принесли России пять лет СВО? Инсайдер рассказал про 10 негативных и 5 позитивных последствий
10:39, 06 июл 2026
Инсайдеры либерального телеграм-канала насчитали десять негативных последствий военной операции на Украине, однако признали и ряд позитивных изменений в стране.
Телеграм-канал «Закрытая повестка» опубликовал материал с перечнем последствий специальной военной операции, которую Россия ведёт с февраля 2022 года. Авторы канала выделили как отрицательные, так и положительные стороны почти пятилетнего противостояния. Публикация вызвала неоднозначную реакцию: часть тезисов, на которых настаивают инсайдеры, расходится с официальными данными.
Топливо и санкции: страшнее, чем есть?
Среди негативных последствий авторы канала назвали перебои с топливом и энергоносителями. По их версии, причина — регулярные удары по нефтеперерабатывающим заводам. Между тем федеральные и региональные власти неоднократно давали иное объяснение: нехватка бензина и дизеля в первую очередь связана с нарушениями в логистических цепочках, а не с производственными мощностями.
Ещё одним пунктом в списке стали международные санкции. Канал акцентирует внимание на рекордном числе введённых ограничений. Однако и российские чиновники, и представители западных государств неоднократно указывали: санкционное давление не даёт ожидаемого эффекта. Сам по себе «рекорд по числу ограничений» не отражает их реального влияния на экономику.
Образование, медицина и военный бюджет
Отдельным пунктом авторы вынесли смещение бюджетных приоритетов в сторону оборонной промышленности — якобы за счёт здравоохранения, образования и регионального развития. Официальная статистика рисует иную картину.
По данным, которые в июле 2025 года заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко представил президенту, только за первое полугодие 2025 года в стране открылось 1634 школы. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о строительстве и вводе в эксплуатацию 683 новых медицинских объектов в регионах, а капитальный ремонт прошли ещё 1381 учреждение здравоохранения.
На фоне этих цифр показательна ситуация в Европе: в ряде стран официально сокращены социальные выплаты, Польша прекратила часть выплат по пособиям, Финляндия закрыла значительное количество больниц. В России тем временем повышен минимальный размер оплаты труда, проиндексированы детские пособия и пенсии.
Цензура, которой нет?
Авторы канала также говорят о тотальных ограничениях свободы слова и преследованиях за иные взгляды. При этом сам материал, в котором зафиксированы эти обвинения, без каких-либо препятствий появился в открытом доступе — и продолжает оставаться там.
Позитив, который сложно игнорировать
Среди положительных последствий конфликта даже авторы либерального канала признали несколько значимых тенденций: рост внутреннего производства в рамках политики импортозамещения, развитие военно-промышленного комплекса, выстраивание новых международных и экономических альянсов, активизацию борьбы с коррупцией, а также формирование устойчивых механизмов управления в условиях внешнего давления.
Последний пункт вызывает вопросы в логике самих же авторов: они одновременно говорят о «полной изоляции» страны и о «новых международных союзах» — эти два тезиса плохо согласуются между собой.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:"Необъяснимые вещи" после визита Батьки в Пекин: "Испуганный Лукашенко" и "ультиматум Путину" – чего реально добился Киев?