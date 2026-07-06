Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Что принесли России пять лет СВО? Инсайдер рассказал про 10 негативных и 5 позитивных последствий

Что принесли России пять лет СВО? Инсайдер рассказал про 10 негативных и 5 позитивных последствий

10:39, 06 июл 2026

Инсайдеры либерального телеграм-канала насчитали десять негативных последствий военной операции на Украине, однако признали и ряд позитивных изменений в стране.

Телеграм-канал «Закрытая повестка» опубликовал материал с перечнем последствий специальной военной операции, которую Россия ведёт с февраля 2022 года. Авторы канала выделили как отрицательные, так и положительные стороны почти пятилетнего противостояния. Публикация вызвала неоднозначную реакцию: часть тезисов, на которых настаивают инсайдеры, расходится с официальными данными.

Топливо и санкции: страшнее, чем есть?

Среди негативных последствий авторы канала назвали перебои с топливом и энергоносителями. По их версии, причина — регулярные удары по нефтеперерабатывающим заводам. Между тем федеральные и региональные власти неоднократно давали иное объяснение: нехватка бензина и дизеля в первую очередь связана с нарушениями в логистических цепочках, а не с производственными мощностями.

Ещё одним пунктом в списке стали международные санкции. Канал акцентирует внимание на рекордном числе введённых ограничений. Однако и российские чиновники, и представители западных государств неоднократно указывали: санкционное давление не даёт ожидаемого эффекта. Сам по себе «рекорд по числу ограничений» не отражает их реального влияния на экономику.

Образование, медицина и военный бюджет

Отдельным пунктом авторы вынесли смещение бюджетных приоритетов в сторону оборонной промышленности — якобы за счёт здравоохранения, образования и регионального развития. Официальная статистика рисует иную картину.

По данным, которые в июле 2025 года заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко представил президенту, только за первое полугодие 2025 года в стране открылось 1634 школы. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о строительстве и вводе в эксплуатацию 683 новых медицинских объектов в регионах, а капитальный ремонт прошли ещё 1381 учреждение здравоохранения.

На фоне этих цифр показательна ситуация в Европе: в ряде стран официально сокращены социальные выплаты, Польша прекратила часть выплат по пособиям, Финляндия закрыла значительное количество больниц. В России тем временем повышен минимальный размер оплаты труда, проиндексированы детские пособия и пенсии.

Цензура, которой нет?

Авторы канала также говорят о тотальных ограничениях свободы слова и преследованиях за иные взгляды. При этом сам материал, в котором зафиксированы эти обвинения, без каких-либо препятствий появился в открытом доступе — и продолжает оставаться там.

Позитив, который сложно игнорировать

Среди положительных последствий конфликта даже авторы либерального канала признали несколько значимых тенденций: рост внутреннего производства в рамках политики импортозамещения, развитие военно-промышленного комплекса, выстраивание новых международных и экономических альянсов, активизацию борьбы с коррупцией, а также формирование устойчивых механизмов управления в условиях внешнего давления.

Последний пункт вызывает вопросы в логике самих же авторов: они одновременно говорят о «полной изоляции» страны и о «новых международных союзах» — эти два тезиса плохо согласуются между собой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Необъяснимые вещи" после визита Батьки в Пекин: "Испуганный Лукашенко" и "ультиматум Путину" – чего реально добился Киев?

Читайте также:

"Необъяснимые вещи" после визита Батьки в Пекин: "Испуганный Лукашенко" и "ультиматум Путину" – чего реально добился Киев?
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

"Давайте будем честны: Нас собираются раздавить как Иран": Инсайдер указал, что в России "внизу" не понимают, чего хотят "верха"
Россия/мир
"Давайте будем честны: Нас собираются раздавить как Иран": Инсайдер указал, что в России "внизу" не понимают, чего хотят "верха"
"Украина вымрет в течение 4-10 лет": Инсайдер указал на 5 пять шагов окончательного решения украинского кейса
Россия/мир
"Украина вымрет в течение 4-10 лет": Инсайдер указал на 5 пять шагов окончательного решения украинского кейса
"Стабилизирующего сценария уже нет": Инсайдер рассказал, что скоро в США начнутся "тёмные десятилетия"
Россия/мир
"Стабилизирующего сценария уже нет": Инсайдер рассказал, что скоро в США начнутся "тёмные десятилетия"
Заправки объявили новые цены на бензин: такого не ожидали
Потребитель в Башкирии
Заправки объявили новые цены на бензин: такого не ожидали


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен