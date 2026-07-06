Прозвучала угроза из США. Теперь страны НАТО "экстренно готовятся к войне с Россией". Реакция в Китае

10:46, 06 июл 2026

Страны альянса, граничащие с Россией и Белоруссией, в ускоренном режиме наращивают оборонный потенциал. Одновременно Трамп продолжает давить на европейских партнёров, ставя под сомнение прежние гарантии безопасности.

Государства — члены НАТО вдоль российских и белорусских рубежей в экстренном порядке наращивают военную готовность на случай вооружённого конфликта. Об этом сообщает американское издание Politico.

По оценке авторов материала, происходящее отражает стремление европейского континента укрепить собственные позиции на востоке в условиях угроз, с которыми Соединённые Штаты уже не готовы справляться в одностороннем порядке.

Польша делает ставку на бетонные инженерные сооружения, системы датчиков, беспилотные летательные аппараты и ускоренное наращивание численности вооружённых сил. Литва, Латвия и Эстония выстраивают совместный оборонный рубеж — Балтийскую оборонительную линию. Финляндия уже направляет на оборону почти 3% ВВП и намерена довести этот показатель до 5% к 2035 году.

Параллельно, по данным телеканала CNN, Вашингтон намерен воспользоваться предстоящим саммитом НАТО, чтобы потребовать от европейских союзников увеличения расходов на обеспечение безопасности в районе Ормузского пролива. При этом, как отмечают эксперты, далеко не все члены альянса располагают необходимыми военно-морскими силами для выполнения подобных задач, что несёт риски дополнительных разногласий внутри блока.

Politico также напоминает: Дональд Трамп допускал выход США из альянса по завершении военного противостояния с Ираном — в случае, если европейские союзники откажутся поддержать Вашингтон в этом конфликте. Кроме того, действующий американский президент продолжает ставить под сомнение прежние гарантии безопасности и заявляет о намерении сократить военное присутствие США в Европе.

Аналитики приходят к выводу: европейским странам не стоит в дальнейшем рассчитывать на поддержку Соединённых Штатов в противостоянии с Россией.

Накануне, по сообщению ТАСС, президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Дональдом Трампом. Этот разговор стал уже четырнадцатым с момента возвращения Трампа в Белый дом в начале 2025 года.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI