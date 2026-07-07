Сводка с фронтов СВО 7 июля: Бунт на фронте сорвал планы Генштаба. Вторжение "курских" бригад сразу на 10 км. Цели операции резко изменились

11:14, 07 июл 2026

Украинские военные бросили в бой последний стратегический резерв — пять десантно-штурмовых бригад, участвовавших во вторжении в Курскую область. Продвижение на юге забуксовало, Генштаб экстренно переориентировал операцию на восток, а в Харьковской области испаноязычные наёмники отказались выполнять боевые задачи и покинули позиции.

На нескольких ключевых участках линии соприкосновения в течение последних недель обстановка претерпела существенные изменения. Российские войска продвинулись в направлении Славянска и Покровского, Генеральный штаб Украины был вынужден в оперативном режиме пересматривать задачи продолжающейся контрнаступательной операции, а в тылу украинской обороны на Харьковском направлении произошёл инцидент с отказом группы иностранных военнослужащих подчиняться приказам. Об этом сообщают военные обозреватели, в том числе Дмитрий Дегтярёв, автор канала «Генеральный Штаб», и полковник сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк.

Прорыв на Славянском направлении

Из района Красного Лимана поступают данные о встречных действиях противника с направления Редкодуба и Нового. Непосредственно в самом Красном Лимане бои не прекращаются. Одновременно российские подразделения выходят к Доброполью со стороны Нового Донбасса. На этом направлении, по имеющимся данным, противник готовится к контратакующим действиям. Параллельно зафиксирован прорыв с южной стороны — через трёхуровневую оборонительную полосу в районе села Шевченко.

Наиболее значимым на этом направлении стало выдвижение российских сил на окраины Славянска. Украинские источники подтвердили продвижение к Славянской ТЭС — крупному укреплённому объекту, который представляет собой один из главных оборонительных узлов на подступах к городской застройке.

Пять «курских» бригад — последний резерв

На Запорожском направлении развернулись события, которые полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк назвал итогом более чем четырёхмесячной операции. По его словам, с самого начала перед украинскими силами стояли две цели: политическая — выйти к границам Днепропетровской области, и военно-стратегическая — ударить во фланг и тыл российской группировки «Восток», чтобы остановить её продвижение на участке от Гуляйполя до Орехова.

Для решения этих задач командование ВСУ сосредоточило на узких прорывных участках пять десантно-штурмовых бригад — 79-ю, 80-ю, 82-ю, 92-ю и 95-ю. Именно эти соединения в 2024 году одними из первых участвовали во вторжении в Курскую область и понесли тогда наиболее значительные потери. Антонюк прямо указал: это был последний серьёзный стратегический резерв, которым располагал Генеральный штаб, и решение задействовать его свидетельствует о том, что противник расценивает текущую ситуацию как критическую.

За три весенних месяца, сосредоточив усилия исключительно на южном участке, украинские войска продвинулись примерно на десять километров вглубь. Однако первоначальные стратегические цели достигнуты не были. Считалось, что ВСУ как минимум вернули утраченную ранее хорошо укреплённую оборонительную линию — ту, которую им пришлось оставить в результате быстрого отступления в 2025 году.

Между тем события последних двух недель поставили под сомнение даже этот промежуточный результат. Российская армия провела стремительное контрнаступление в направлении Покровского — крупнейшего населённого пункта в этом районе и важного транспортного узла. Менее чем за неделю все населённые пункты южнее Покровского перешли под российский контроль. Войти непосредственно в посёлок не удалось: он расположен за рекой, и ВСУ успели перебросить туда подкрепления из Запорожской области.

В сложившихся условиях Генеральный штаб Украины был вынужден в срочном порядке переориентировать операцию с южного направления на восточное. Однако, по оценке Антонюка, ситуация на востоке развивается по той же схеме: российским подразделениям удалось незаметно обойти украинскую оборону и ударить в тыл наступающим силам ВСУ. Это создаёт реальную угрозу окружения и фактически нивелирует результаты многодневных штурмовых действий. Итоговый вывод, к которому пришёл Антонюк: подконтрольная ВСУ территория по итогам более чем четырёх месяцев операции не только не увеличилась, но и сократилась, а наступательный потенциал украинских сил оказался исчерпан.

Харьковское направление: бои и отказ наёмников

На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают вести бои в Бачевске и в районе Уланово. По данным военных волонтёров канала «Два Майора», стрелковые столкновения фиксируются в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и в лесных массивах южнее Иволжанского.

На Краснопольском плацдарме в Сумской области российские подразделения продвинулись в урочищах и вышли на подступы к сёлам Малая Рыбица и Великий Прикол — об этом со ссылкой на бойцов с мест сообщил военный обозреватель Дмитрий Дегтярёв.

На Харьковском направлении бои идут в посёлке Казачья Лопань и в прилегающих лесных массивах. На Волчанском участке столкновения продолжаются в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесах Волчанского района. На Великобурлукском направлении — бои в селе Петро-Ивановка и в лесных массивах близ сёл Шевякова, Бударки и Землянки.

Дегтярёв отметил, что бои развернулись не только за Белый Колодезь, но и за соседнее село Юрченково. Когда именно Белый Колодезь может перейти под российский контроль, обозреватель затруднился назвать точно: по его словам, это может произойти в течение текущего месяца, однако при переброске ВСУ дополнительных сил на участок бои способны растянуться до августа или сентября.

Антонюк, в свою очередь, пояснил, что после весенних действий российских сил, когда под их контроль перешли населённые пункты восточнее Волчанска вдоль реки Волчья, дальнейшее продвижение казалось затруднённым: открытый характер местности, ограниченные возможности для скрытного манёвра и заблаговременно выстроенная украинская инженерная оборона существенно сдерживали темп. С учётом этого Киев принял решение перебросить 58-ю отдельную мотострелковую бригаду и 27-й пограничный отряд на другие участки. По оценке Антонюка, это решение обернулось серьёзным просчётом: без этих сил российские подразделения всего за несколько дней продвинулись на двух участках вглубь до 13 километров на каждом и завязали бои за Белый Колодезь — важный транспортный и оборонительный узел, выход к которому Генштаб ВСУ не планировал раньше сентября.

Обстановку на Харьковском направлении дополнительно осложнил инцидент с иностранными военнослужащими. Группа испаноязычных наёмников в составе ВСУ в ходе российских атак на их сектор отказалась выполнять боевую задачу и оставила позиции, отступив вглубь украинской обороны. После этого между наёмниками и украинскими военнослужащими произошёл конфликт. Антонюк указал, что это уже второй подобный случай за одну неделю на Харьковщине — прямого неповиновения и фактического оставления позиций со стороны таких подразделений.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI