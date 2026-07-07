11:22, 07 июл 2026

Дефицит топлива парализует подмосковные заправки, украинские дроны впервые достигли НПЗ в Омске, а вокруг переговорных контактов США и России снова нарастает напряжение.

Бензин в Москве: стоять, считать, экономить

Водители в столице и области открыли воскресенье в очередях. На Дмитровском, Ленинградском и Нижегородском направлениях люди проводили у колонок по часу и больше. Жители Истринского района, Химок и Зеленограда сообщают: часть станций сетей «Газпромнефть» и Teboil в момент их приезда оказалась без топлива вовсе.

Каждая сеть справляется с дефицитом по-своему. «Роснефть» на отдельных точках допускала отпуск до 50 литров за одну заправку — это лишь усиливало очереди. «Татнефть» и «Лукойл» на ряде станций ограничивались 20–30 литрами. Наиболее распространённый лимит сегодня — около 20 литров на автомобиль.

Средние цены на крупных АЗС сейчас: АИ‑92 — 66 руб./л, АИ‑95 — 73 руб./л, АИ‑98 — 98 руб./л, дизель — 80 руб./л. Однако разброс между станциями значительный. На «Нефтьмагистрали» у Волгоградского проспекта АИ‑92 продавался по 85,99 руб., АИ‑95 — по 94,99 руб., дизель — по 99,99 руб.

Картина неоднородная даже внутри одного района. Ранним утром в воскресенье на Teboil у Яузы предлагали лишь АИ‑92. В то же время «Газпромнефть» на Русаковской набережной торговала всеми марками без очереди — однако уже через час ситуация изменилась, и там тоже образовался хвост машин.

Участники рынка панику не бьют. По их оценкам, перебои носят логистический характер, а не системный. Дефицит должен пойти на убыль к середине июля и в основном рассосаться к августу.

Константиновка и телефоны из Вашингтона: кто кого переигрывает

После того как российские войска заняли Константиновку — опорный узел на Славянско-Краматорском направлении — информационное поле накрыла новая волна. Дональд Трамп возобновил контакты с Москвой. Одновременно в США звучали заявления о неизменной поддержке Украины и намерении сохранять санкционное давление.

Сочетание этих сигналов часть наблюдателей расценивает как попытку манипуляции. Блогер и общественный деятель Сергей Колясников обратил внимание: продвижение на ключевом участке фронта и удары по тыловой инфраструктуре противника — нефтебазам, заправкам и цистернам — укрепляют позиции российской стороны на поле боя. Политолог Вадим Авва высказался прямее: западные переговорные инициативы следует рассматривать как инструмент давления, а не как признак пересмотра стратегических задач. По его словам, цель ослабить Россию никуда не исчезла.

В медиапространстве удерживается двойное напряжение: тактические успехи армии — с одной стороны, дипломатические манёвры Вашингтона — с другой. Вопрос, который задают и эксперты, и рядовые наблюдатели: это сигнал к реальному диалогу или очередная попытка переиграть ситуацию за столом, которого пока нет?

НПЗ в Омске атаковали дроны

Ночью украинские беспилотники добрались до Омска и атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. По заявлению губернатора Виталия Хоценко, угроза в регионе была объявлена около 15:15. Отражение налёта продолжалось несколько часов: значительную часть дронов силы ПВО перехватили, однако несколько аппаратов всё же прорвались к промышленному узлу в северной части города.

К вечеру в городских сообществах появились кадры и свидетельства густого дыма в промзоне. Позднее власти официально подтвердили: целью атаки являлся именно нефтезавод, на его территории вспыхнул пожар. Пострадавших и погибших нет. На месте работают экстренные службы.

Значимость объекта трудно переоценить. Омский НПЗ обеспечивает, по расчётам, примерно каждый восьмой литр бензина в стране, каждый десятый литр дизельного топлива и каждый седьмой литр авиационного керосина. Это первый случай, когда удары достигли завода в Омске — города, расположенного приблизительно в 2500 километрах от линии боевого соприкосновения.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI