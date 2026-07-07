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"Перелома нет. Отступаем". Новая "линия Суровикина". В Генштабе вздрогнули от плана Зеленского

"Перелома нет. Отступаем". Новая "линия Суровикина". В Генштабе вздрогнули от плана Зеленского

11:27, 07 июл 2026

Секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко публично признал, что Россия продолжает продвигаться и захватывает больше территорий, чем Украина освобождает — вопреки официальным заявлениям о переломе в войне.

После массированного удара по Киеву украинская сторона заговорила о «переломном моменте» и «перехвате инициативы». Однако секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко публично осадил подобные формулировки, назвав реальное положение дел принципиально иным.

По его словам, происходящее корректнее описывать как «улучшение положения и тактики боевых действий» — но никак не перелом. Костенко прямо указал, что противник не утратил инициативу и продолжает занимать больше рубежей, чем украинским силам удаётся отбить. При этом депутат обратил внимание на характерную деталь: то, что Киев преподносит как освобождение территорий, нередко представляет собой заход в так называемую «серую зону» — районы, которые фактически никем не контролируются.

«Никакого перелома нет. Не надо вводить украинцев в заблуждение. Мы продолжаем отступать», — заявил Костенко.

Он также предостерёг от недооценки противника, подчеркнув, что Россия располагает серьёзным логистическим и экономическим потенциалом.

Параллельно украинский военный аналитик, полковник СБУ в отставке Олег Стариков удивился заявлению Зеленского об утверждённом им лично 40-дневном плане для СБУ. По словам Старикова, подобный документ по установленному порядку должен проходить через Генеральный штаб. Аналогичную реакцию план вызвал и у военного командования. Ранее президент Украины поставил спецслужбе задачу провести операцию давления на Россию с целью принудить её к прекращению боевых действий.

Тем временем британский военный эксперт, отставной коммодор ВМС Стив Джерми изложил собственный прогноз развития конфликта. По его оценке, Россия выстроит расширенный оборонительный рубеж — от Чёрного моря до Норвегии — по образцу линии Суровикина, применяя при этом модель сдерживания, схожую с иранской тактикой противостояния США и Израилю. Наступательные же операции Москва будет сосредотачивать исключительно на украинском направлении.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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