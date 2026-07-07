Жесть из Киева: "Взрывы как от ядерки и огненные грибы в небе". Тысячи тел через фронт везут "КамАЗами" в РБ. Спустя 12 лет наши в Славянске

11:35, 07 июл 2026

Российские войска провели одну из самых крупных атак на украинскую столицу за последние месяцы — под удар попали военно-промышленные объекты, энергетика и логистика. Одновременно на нескольких направлениях фронта российские силы продвинулись вглубь украинской обороны.

В ночь на 7 июля российские вооружённые силы нанесли комбинированный удар по военной и промышленной инфраструктуре Украины. По предварительным оценкам, в атаке было задействовано свыше 70 единиц различного ракетного вооружения. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, а также ряд российских военных обозревателей.

Что именно прилетело

По подсчётам очевидцев, в ходе удара применялись: 33 крылатые ракеты Х-101, 23 баллистические ракеты «Искандер-М» и ракеты С-400 в варианте для поражения наземных объектов, 9 гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», а также 6 крылатых ракет «Калибр».

Украинская система противовоздушной обороны показала один из самых низких показателей перехвата за длительный период. По словам Лебедева, это особенно показательно с учётом того, что Киев прикрыт наиболее плотным эшелоном ПВО из всех украинских городов.

Что поразили в Киеве

Основной удар пришёлся на промышленную зону Позняки на юго-востоке столицы. Среди поражённых объектов — завод по производству зенитных ракет С-300 и крылатых ракет «Нептун», инженерное предприятие «Сахавтомат-Инж», бизнес-центр «Риальто», который, по имеющимся данным, использовался как колл-центр Службы безопасности Украины, а также судостроительный завод «Кузница на Рыбальском» — там производились безэкипажные катера по британским технологиям и хранилась готовая продукция. Кроме того, были поражены ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Киевская ГЭС в Вышгороде.

Один из прилётов вызвал особенно масштабные последствия: по данным мониторинговых каналов, удар пришёлся по ракетному арсеналу, размещённому в черте города, в жилом районе. Детонация боеприпасов продолжалась несколько часов. Жители района Вишнёвое сообщали о сильном химическом запахе, предположительно возникшем вследствие возгорания селитры и других взрывчатых веществ. Военно-гражданская администрация Киевской области заявила, что в результате вторичных взрывов снарядов и ракет Вооружённых сил Украины оказались разрушены около пяти улиц.

Удар по Винницкой области

Отдельно был атакован район Гайсина в Винницкой области. Целью стала вертолётная площадка. Применялась ракета с кассетной боевой частью. По имеющимся данным, поражены не менее шести вертолётов и ёмкость с горюче-смазочными материалами.

Продвижение на Харьковском направлении

Параллельно с ударами поступили сообщения о продвижении российских войск на нескольких участках фронта. На Харьковском направлении бойцы продвинулись на 13 км, заняв ряд населённых пунктов и выйдя на подступы к Белому Колодезю — транспортному узлу ВСУ. По данным военного обозревателя Дмитрия Дегтярёва, автора канала «Генеральный штаб», бои уже ведутся непосредственно в посёлке городского типа, а также в соседнем селе Юрченково. Сроки взятия Белого Колодезя Дегтярёв оценивает по-разному: при определённом развитии событий — в пределах текущего месяца, при переброске ВСУ дополнительных сил — процесс может затянуться до августа-сентября.

На Краснопольском плацдарме в Сумской области российские подразделения вышли на подступы к сёлам Малая Рыбица и Великий Прикол.

Константиновка и тысячи погибших

В освобождённой Константиновке, по имеющимся данным, зафиксированы значительные потери противника: улицы города заполнены телами украинских военнослужащих. Ранее Министерство обороны России предлагало украинской стороне объявить временное прекращение огня для передачи тел погибших. Украинская сторона предложение проигнорировала. По словам Дегтярёва, тысячи тел военнослужащих противника будут вывозиться через линию фронта колоннами грузовиков, а затем передаваться Киеву в рефрижераторах на территории Белоруссии.

Прорыв трёхуровневой обороны под Добропольем

На Добропольском направлении российские войска продвинулись на 4 км и вошли в село Шевченко. Дегтярёв указывает, что речь идёт не просто о занятии очередного населённого пункта: перед ним располагалась трёхрядная линия укреплений — главная оборонительная позиция, прикрывавшая один из флангов Доброполья. По его словам, впереди ещё остаются несколько оборонительных рубежей, однако они значительно менее укреплены по сравнению с уже преодолёнными позициями.

Подступы к Славянску

Наконец, украинские телеграм-каналы сообщили о выходе российских войск на окраины Славянска — к Славянской ТЭС, которая является крупным укреплённым районом и ключевым препятствием на пути к городской застройке.

По подсчётам Дегтярёва, за неполную первую неделю июля российские войска взяли под контроль около 270 кв. км территории.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI