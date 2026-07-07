Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Время настало": Ключевое заявление Путина по СВО. Михайлов напомнил об обмане и сказал, чем всё кончится

"Время настало": Ключевое заявление Путина по СВО. Михайлов напомнил об обмане и сказал, чем всё кончится

11:40, 07 июл 2026

Президент России объяснил, почему отверг украинские инициативы о прекращении ударов и ограничении зоны боевых действий четырьмя регионами.

Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Вести» рассказал о неформальных контактах с украинской стороной. По словам президента, взаимодействие ведётся по нескольким каналам и не является секретом.

Киев, столкнувшийся с серьёзной нехваткой личного состава, выдвинул два предложения. Первое — взаимный отказ от ударов вглубь территорий. Второе — сузить зону проведения специальной военной операции до четырёх субъектов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Путин пояснил логику, стоящую за этими инициативами: принятие подобных условий позволило бы украинским Вооружённым силам вывести войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с ряда участков государственной границы и перенаправить их в четыре указанных региона. По оценке президента, в условиях острой нехватки военнослужащих Киев рассматривает такой сценарий как возможность стабилизировать положение на фронте. Однако, как подчеркнул глава государства, поддерживать киевский режим Москва не собирается.

Помимо этого, Путин указал на смену тактики противника: когда военные успехи не достигаются, враг переходит к воздействию на гражданскую инфраструктуру. В связи с этим президент обозначил необходимость последовательного укрепления системы противовоздушной обороны с учётом продолжающихся западных поставок вооружений Украине.

Военный эксперт Евгений Михайлов, слова которого приводит издание Царьград, подтвердил эту оценку: по его словам, противник наносит удары по различным объектам, стремясь спровоцировать социальное недовольство и протестные настроения внутри страны. Эти расчёты, по мнению эксперта, не оправдываются. Михайлов также прокомментировал заявление Путина о буферной зоне, указав, что она будет включена в состав Российской Федерации.

Президент, в свою очередь, заявил, что Россия не допустит попыток противника расколоть общество и вынудить страну остановить наступление.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жесть из Киева: "Взрывы как от ядерки и огненные грибы в небе". Тысячи тел через фронт везут "КамАЗами" в РБ. Спустя 12 лет наши в Славянске

Читайте также:

Жесть из Киева: "Взрывы как от ядерки и огненные грибы в небе". Тысячи тел через фронт везут "КамАЗами" в РБ. Спустя 12 лет наши в Славянске
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
Читайте также

Путин назвал условия для перемирия с Украиной
Россия/мир
Путин назвал условия для перемирия с Украиной
Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам СВО
Россия/мир
Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий участникам СВО
«Перемирие нам не нужно»: Путин рассказал, каким будет финал конфликта на Украине — сигнал всему миру
Россия/мир
«Перемирие нам не нужно»: Путин рассказал, каким будет финал конфликта на Украине — сигнал всему миру
Начнется 1 марта: Путин объявил решение, касательно СВО
Политика в Башкирии
Начнется 1 марта: Путин объявил решение, касательно СВО


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен