"Время настало": Ключевое заявление Путина по СВО. Михайлов напомнил об обмане и сказал, чем всё кончится

11:40, 07 июл 2026

Президент России объяснил, почему отверг украинские инициативы о прекращении ударов и ограничении зоны боевых действий четырьмя регионами.

Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Вести» рассказал о неформальных контактах с украинской стороной. По словам президента, взаимодействие ведётся по нескольким каналам и не является секретом.

Киев, столкнувшийся с серьёзной нехваткой личного состава, выдвинул два предложения. Первое — взаимный отказ от ударов вглубь территорий. Второе — сузить зону проведения специальной военной операции до четырёх субъектов: Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик.

Путин пояснил логику, стоящую за этими инициативами: принятие подобных условий позволило бы украинским Вооружённым силам вывести войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей, а также с ряда участков государственной границы и перенаправить их в четыре указанных региона. По оценке президента, в условиях острой нехватки военнослужащих Киев рассматривает такой сценарий как возможность стабилизировать положение на фронте. Однако, как подчеркнул глава государства, поддерживать киевский режим Москва не собирается.

Помимо этого, Путин указал на смену тактики противника: когда военные успехи не достигаются, враг переходит к воздействию на гражданскую инфраструктуру. В связи с этим президент обозначил необходимость последовательного укрепления системы противовоздушной обороны с учётом продолжающихся западных поставок вооружений Украине.

Военный эксперт Евгений Михайлов, слова которого приводит издание Царьград, подтвердил эту оценку: по его словам, противник наносит удары по различным объектам, стремясь спровоцировать социальное недовольство и протестные настроения внутри страны. Эти расчёты, по мнению эксперта, не оправдываются. Михайлов также прокомментировал заявление Путина о буферной зоне, указав, что она будет включена в состав Российской Федерации.

Президент, в свою очередь, заявил, что Россия не допустит попыток противника расколоть общество и вынудить страну остановить наступление.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI