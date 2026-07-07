К чему привела смена руководства Минобороны? Командир штурмовиков сказал, как есть

11:47, 07 июл 2026

Командир штурмовиков с десятилетним боевым стажем рассказал об отставании в дронах, кадровом голоде и системных просчётах в управлении войсками.

Командир штурмового подразделения, воюющий на Донбассе с 2015 года, дал интервью изданию Царьград, в котором описал положение дел на своём участке фронта. По его словам, ситуация на его участке не является типичной для всего фронта, однако отражает проблемы, которые носят системный характер.

По словам бойца, главная сложность современных боевых действий — их комплексная природа. Выйти на позиции противника технически возможно, однако удерживать их без предварительного подавления вражеских огневых точек и нарушения его логистики — значит нести неоправданные потери среди личного состава.

Чистяков указал на существенное отставание в технике. Противник применяет дальнобойную артиллерию с дальностью стрельбы до 50 километров, тогда как орудия на его участке имеют радиус поражения вдвое меньше и относятся к образцам 1958 года. Разрыв в оснащении FPV-дронами, системах управления и связи он оценивает примерно в один год. По его данным, у ВСУ на его направлении насчитывается в семь раз больше беспилотных звеньев.

Смену руководства Министерства обороны боец отметил как позитивный сигнал на уровне управленческих решений, однако на передовой никаких практических изменений не почувствовал. Штурмовики по-прежнему самостоятельно приобретают необходимое снаряжение — так же, как это было четыре года назад. В качестве примера он привёл ситуацию с лечением в госпитале: при зарплате в 58 тысяч рублей около 30 тысяч уходило на медикаменты.

Острой проблемой остаётся нехватка специалистов. Добровольцы поступают, однако из шести человек управление дронами в итоге осваивают лишь двое. При этом фронт испытывает острую потребность в операторах радиоэлектронной борьбы, связистах, артиллеристах и радиоинженерах — эта потребность, по словам Чистякова, существовала ещё с 2022 года.

Мобилизацию в 300 тысяч человек он считает недостаточной мерой: по его убеждению, для формирования полноценного подготовленного резерва требовалось привлечь не менее полутора миллионов. Подготовка узкопрофильных специалистов занимает около года, что дополнительно осложняет ситуацию.

Отдельно боец затронул вопрос расходования советских запасов вооружения и боеприпасов. По его оценке, они постепенно исчерпываются, а промышленность не успевает восполнять потребности в том числе из-за нехватки квалифицированных рабочих — токарей и фрезеровщиков.

К стратегическим просчётам Чистяков отнёс игнорирование штабами разведывательных данных и отсутствие кадровой ответственности командиров за провалы. Также он указал на ряд нерешённых вопросов политического характера, в том числе касающихся инфраструктурных объектов на территории противника.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI