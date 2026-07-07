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Опасное сближение. Ту-142 России и флота НАТО: Британцы экстренно подняли F-35. Всё попало на кадры

Опасное сближение. Ту-142 России и флота НАТО: Британцы экстренно подняли F-35. Всё попало на кадры

11:53, 07 июл 2026

Министерство обороны Великобритании сообщило о приближении российского военного самолёта к авианосной ударной группе Королевского военно-морского флота. Инцидент произошёл в Норвежском море. Видеозапись произошедшего опубликовал телеграм-канал «Военный обозреватель».

Российский противолодочный самолёт Ту-142 приблизился к авианосной ударной группе Королевского военно-морского флота Великобритании в Норвежском море. Об этом сообщило британское оборонное ведомство.

По данным министерства, самолёт подлетел к авианосной группе на расстояние, которое британская сторона расценила как «необоснованно близкое». В ходе сближения Ту-142 произвёл сброс гидроакустических буёв. На запросы по международным частотам безопасности российский экипаж не отреагировал.

В ответ на действия российского самолёта с борта авианосца Prince of Wales были подняты два истребителя F-35. Британские машины сопровождали Ту-142 до момента, когда тот покинул район дислокации ударной группы. Кадры перехвата, включая снимок непосредственно в момент сброса буёв, были опубликованы телеграм-каналом «Военный обозреватель».

Аналитики американского издания Military Watch Magazine расценили появление Ту-142 вблизи натовской группировки как демонстрацию военных возможностей. Российский самолёт этого класса считается одним из наиболее дальнобойных морских патрульных воздушных судов в мире.

Основная задача Ту-142 — не ударные операции, а радиотехническая разведка и обнаружение подводных лодок. Сброс гидроакустических буёв означает активный сбор информации о подводной обстановке в данном районе. По мнению аналитиков MWM, российский самолёт проводил разведку подводного состава, обеспечивающего прикрытие британской авианосной группы.

Издание отмечает, что подводные силы самой Великобритании в настоящее время в значительной мере находятся на техническом обслуживании и ремонте, в связи с чем британская авианосная группа действует при поддержке союзников по НАТО. По оценке аналитиков, целью разведывательных действий Ту-142 могли быть подводные лодки других государств — членов альянса. Длительное время барражирования без дозаправки является одной из главных тактических характеристик этого типа воздушного судна.

Ранее норвежские военные сообщали о перехвате пары российских стратегических ракетоносцев Ту-160, которые следовали в сопровождении высотных перехватчиков МиГ-31БМ над Баренцевым морем. Кроме того, в том же районе истребители НАТО на протяжении нескольких часов вели российский патрульный самолёт Ил-38.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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