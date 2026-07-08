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Атакованы танкеры России. Перекрыта дорога на Москву: От ВСУ - массированный удар. Есть погибшие. Что известно

Атакованы танкеры России. Перекрыта дорога на Москву: От ВСУ - массированный удар. Есть погибшие. Что известно

11:12, 08 июл 2026

Украинские вооружённые силы запустили несколько сотен беспилотников по территории России. Были атакованы Ярославская, Саратовская и Ростовская области, а также Москва. Министерство обороны России сообщило об уничтожении 415 дронов.

В ночь с 7 на 8 июля ВСУ нанесли масштабный удар беспилотниками по ряду российских регионов. По данным Министерства обороны РФ, силам противовоздушной обороны удалось нейтрализовать 415 вражеских БПЛА.

Ярославская область

В 04:01 по московскому времени губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил через свой телеграм-канал о беспилотной опасности в регионе. В связи с угрозой было временно перекрыто движение транспорта в сторону Москвы от перекрёстка Московского проспекта. Почти три часа спустя Евраев уточнил, что атака была отражена: все четыре выпущенных противником беспилотника уничтожены, движение восстановлено.

Саратовская область

В 06:22 с сообщением вышел губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По его данным, в результате атаки ВСУ один человек погиб, несколько получили ранения. Кроме того, зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал сообщение в 07:14. Он рассказал, что в ходе удара повреждения получили два танкера, шедшие в направлении Ростова-на-Дону. С одного из судов была проведена эвакуация экипажа. Двое членов экипажа получили ранения, однако от госпитализации отказались. Слюсарь отметил, что угрозы розлива нефтепродуктов нет — оба танкера на момент атаки были пустыми. По его словам, силы ПВО над регионом уничтожили около 70 беспилотников. В связи с сохраняющейся угрозой губернатор призвал жителей оставаться в помещениях и не подходить к окнам.

Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин в 02:54 сообщил об отражении атаки трёх беспилотников. Последующих заявлений по теме от него не поступало.

Удары по Украине

Параллельно российская армия нанесла групповой удар по нескольким объектам на Украине. Среди целей — предприятие по сборке БПЛА и завод, производивший комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Украинские ВВС признали, что силам ПВО не удалось перехватить ни одну из семи российских ракет — все достигли целей. В нескольких районах Киева было зафиксировано отключение электричества и водоснабжения. Телеграм-канал «Реальний Київ | Украина» опубликовал кадры с крупным пожаром и высоким столбом дыма над городом.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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