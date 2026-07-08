11:18, 08 июл 2026

Российские штурмовые группы вошли в лесные массивы на подступах к Сумам, взяв под контроль Иволжанское. Украинские офицеры признают системный кризис в обороне и отсутствие резервов.

Российские подразделения вошли в лесной массив, вплотную примыкающий к Сумам, установив контроль над Иволжанским — населённым пунктом, расположенным ближе всего к областному центру. Об этом сообщают военные волонтёры и украинские офицеры, фиксирующие нарастающий кризис в обороне ВСУ сразу на нескольких направлениях.

Иволжанское: ключевая точка прорыва

Населённый пункт Иволжанское долгое время оставался одним из приоритетных объектов украинской обороны в Сумском районе — именно он находится на минимальном удалении от Сум и контролирует подходы к областному центру с востока. По словам полковника Сил специальных операций ВСУ Владимира Антонюка, критическая обстановка на этом участке сложилась ещё около двух недель назад:

«Тактические угрозы нарастают повсеместно. Без своевременного получения информации и оперативного реагирования на них все они быстро перерастают в локальное окружение и стратегические провалы. Критическая ситуация для ВСУ сложилась ещё две недели назад на участке, который, казалось бы, должен был быть укреплён по максимуму и находиться под круглосуточным наблюдением разведки», — заявил Антонюк.

Российским штурмовым группам удалось преодолеть оборонительные рубежи, форсировать реку Олешня и закрепиться в посёлке. Украинское командование, судя по имеющимся данным, длительное время отрицало потерю Иволжанского, утверждая, что населённый пункт находится глубоко в тылу. Расчёт делался на то, что ВСУ сумеют оперативно восстановить позиции, перекрыв пути снабжения российских сил, проходящие по открытой местности.

Серия украинских контратак не принесла результата. Украинское командование в итоге вынуждено было признать утрату Иволжанского. Российские подразделения получили возможность свободно действовать в обширном лесном массиве, тянущемся непосредственно до городской черты Сум. Кадры объективного контроля с обеих сторон фиксируют продолжение расширения зоны прорыва.

По оценке Антонюка, для стабилизации обстановки ВСУ требуется кратное увеличение численности пехоты и значительно большее количество беспилотников. Необходимых резервов у украинского командования на данный момент нет.

Ситуация на фронте: бои на нескольких направлениях

Помимо Сумского района, активные боевые действия ведутся на широком фронте. На Харьковском направлении группировка войск «Север» продолжает наступательные действия в районе посёлка Казачья Лопань. На Волчанском направлении российские подразделения за сутки продвинулись на двенадцати участках на расстояние до 800 метров. Стрелковые бои фиксируются в населённых пунктах Юрченково, Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

Военные волонтёры канала «Два Майора» сообщают о боях на Великобурлукском направлении — в селе Петро-Ивановка, а также в лесных массивах вблизи сёл Шевяковка, Бударки и Землянки.

В Шосткинском районе Сумской области штурмовые группы продолжают вести бои в Бачевске и в районе Уланово. В Сумском районе боестолкновения не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Марьино, Новой Сечи, посёлке Хотень и лесных массивах южнее Иволжанского.

Купянское направление: скрытые потери и кадровые решения

Отдельного внимания заслуживает обстановка на Купянском направлении. По оценке украинского полковника Аслана Нахушева, ситуация здесь обнажила типичную проблему — долгосрочное сокрытие реального положения дел привело к тому, что пропагандистские нарративы, изначально предназначенные для внутренней аудитории, начали проникать в оперативные доклады командиров на уровне Генерального штаба:

«В отчётах наверх утверждалось, что противник вытеснен за городскую черту, а любые попытки прорыва малых групп пресекаются. За всеми этими докладами ГШУ не заметил катастрофы и стремительного отхода подразделений ВСУ даже с давно занятых позиций», — констатирует Нахушев.

По его же оценке, Купянск выполнял прежде всего оперативно-тактическую функцию: объявление об освобождении города в сентябре прошлого года позволило отвлечь украинские силы, которые в противном случае могли быть задействованы под Красноармейском. Нахушев также обращает внимание на недавнее заявление начальника Генерального штаба Герасимова, которое, по его словам, мало кто заметил: российская сторона завуалированно дала понять, что все попытки противника вернуть город завершились безрезультатно.

Как следствие допущенных просчётов, Генеральный штаб ВСУ отстранил от должности командира 39-й отдельной бригады морской пехоты полковника Прижигалинского. Основанием послужили критические потери личного состава, которые бригада понесла менее чем за два месяца боёв на Купянском направлении. Прочие командиры бригад также, по имеющимся данным, не справились с поставленными задачами: попытки организовать контратаки не увенчались успехом, поскольку из-за высоких потерь у подразделений недостаточно сил даже для удержания текущих оборонительных рубежей.

Политический контекст

На фоне происходящего российское политическое руководство обозначило принципиальную позицию относительно занятых территорий. Президент России Владимир Путин заявил, что противник расплачивается территориями за прежние провокации и курское вторжение. Заместитель председателя Совета Безопасности России, в свою очередь, указал, что формируемая полоса безопасности должна полностью охватывать Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области. Исходя из этих заявлений, речь идёт не об обменном фонде для возможных переговоров, а об ужесточении условий урегулирования.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI