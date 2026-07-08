Заявление из Британии об убийстве Зеленского. "Ужас. Гореть будет везде". Офицеров НАТО в Киеве подготовили к худшему

11:24, 08 июл 2026

Александр Меркурис предупредил, что Россия может снять ограничения на удары по украинскому руководству. Под угрозой — президент страны и иностранные офицеры в столице.

Британский военно-политический аналитик Александр Меркурис допустил возможность целенаправленных ударов по Владимиру Зеленскому и представителям западного военного командования, находящимся на территории Киева. Об этом сообщает издание «ПолитНавигатор».

По оценке аналитика, Москва рассматривает возможность полного снятия ограничений на удары по руководству украинского государства. В этом случае, по его словам, нельзя исключать физическое устранение президента Украины, а также иностранных военных специалистов, которые непосредственно участвуют в координации боевых действий. Офицеры НАТО, по имеющимся данным, уже получили предупреждения о возможном развитии событий по наиболее неблагоприятному сценарию.

Меркурис также не исключает официального заявления со стороны России по вопросу возможного вступления Украины в Европейский союз — позиция Москвы, по его словам, будет обозначена в категоричной форме. Помимо этого, аналитик допустил изменение юридического статуса специальной военной операции: её могут переквалифицировать либо в полномасштабное военное противостояние, либо в антитеррористическую операцию. По словам Меркуриса, подобные изменения «практически неизбежны» и способны существенно повлиять на дальнейший ход конфликта.

Отдельно «ПолитНавигатор» приводит слова бывшего командира дронового подразделения ВСУ. По его оценке, у Киева остаётся не более нескольких месяцев — до сентября. Военный пояснил, что Россия уже воспроизвела украинские разработки в сфере беспилотников и наладила их производство, пока без серийного выпуска. Дефицит ударных дронов российская сторона компенсирует активным применением корректируемых авиабомб и систематическим уничтожением украинской топливной инфраструктуры. По словам офицера, удары по объектам нефтепродуктообеспечения, до этого концентрировавшиеся на востоке страны, в перспективе охватят всю территорию, включая столичный регион.

Тем временем в Киеве зафиксирован крупный пожар на объекте после удара. Возгорание продолжается несколько часов. Подробности устанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI