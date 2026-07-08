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Песков назвал СВО "войной". Катасонов рассказал, что не так. Впереди – тяжёлые решения

Песков назвал СВО "войной". Катасонов рассказал, что не так. Впереди – тяжёлые решения

11:30, 08 июл 2026

Пресс-секретарь Кремля назвал происходящее «настоящей войной» из-за участия Запада. Однако доктор экономических наук Валентин Катасонов считает, что за громкими словами не последовали необходимые действия — прежде всего экономическая мобилизация, о которой говорят с 2022 года.

Дмитрий Песков публично заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в «настоящую войну» — по его словам, к этому привело прямое участие западных стран в конфликте. Это признание прозвучало на уровне официального представителя Кремля. Однако доктор экономических наук Валентин Катасонов в беседе с изданием Царьград указал: одних слов недостаточно — за ними должны следовать конкретные правовые и организационные меры.

По мнению экономиста, если государство публично квалифицирует происходящее как войну, логика требует перехода к соответствующему режиму — в первую очередь к введению военного положения и тому комплексу мер, который из него вытекает по российскому законодательству. Катасонов напомнил, что разговор об экономической мобилизации шёл ещё в 2022 году, однако с тех пор ничего принципиального в этом направлении сделано не было.

Отсутствие мобилизационных мер, по оценке экономиста, сделало экономическую систему страны малоуправляемой. В качестве наглядного примера он привёл текущий топливный кризис: рыночные механизмы не справляются с вызовами военного времени, и без централизованного вмешательства государства ситуация будет только ухудшаться. «Они не могут справиться даже с топливным кризисом», — констатировал Катасонов, подчеркнув, что это лишь верхушка проблемы.

Одним из шагов экономист называет национализацию стратегически важных предприятий. По его словам, частный бизнес по своей природе ориентирован на извлечение прибыли и выживание в условиях рынка — эти цели несовместимы с задачами оборонного обеспечения. Предприятия, работающие на нужды государства, должны находиться в государственной собственности и подчиняться государственному заказу, а не рыночной конъюнктуре.

Следующий необходимый шаг, на котором настаивает Катасонов, — переход к директивному многолетнему планированию с конкретными натуральными показателями: объёмами производства стали, угля, нефти, бензина, военной техники. Стоимостные ориентиры рыночной экономики, по его убеждению, в нынешних условиях неприменимы.

Отдельно экономист указал на необходимость жёсткого контроля над движением капитала и валюты через границу. По его словам, границы до сих пор остаются фактически открытыми — и речь идёт не только о физическом перемещении людей, но и о свободном трансграничном обороте финансовых средств, что в условиях войны недопустимо.

Катасонов предупредил: нынешняя степень готовности страны к ведению полноценных военных действий остаётся невысокой. Впереди, по его словам, неизбежны тяжёлые решения, для реализации которых потребуется политическая воля. В противном случае риски будут нарастать — тем более на фоне заявлений западных стран о том, что конфликт носит долгосрочный характер.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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