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Киев пытается скрыть катастрофу в Константиновке: Что не учёл Зеленский, отправляя солдат "на убой", раскрыл ветеран

Киев пытается скрыть катастрофу в Константиновке: Что не учёл Зеленский, отправляя солдат "на убой", раскрыл ветеран

11:34, 08 июл 2026

Украинская сторона отклонила российскую инициативу по проведению гуманитарной акции в Константиновке. Российское военное ведомство расценило этот шаг как свидетельство отношения Киева к собственным военнослужащим. Военный эксперт Андрей Марочко прокомментировал ситуацию в эфире телеканала Царьград.

Министерство обороны России сообщило об отказе украинской стороны от участия в гуманитарной акции в Константиновке, в рамках которой предполагалась передача Киеву тел военнослужащих, погибших в ходе боёв за город. По данным ведомства, переговоры велись по каналам спецслужб, однако украинская сторона отвергла инициативу ещё на стадии проработки.

В российском военном ведомстве отметили, что подобное решение свидетельствует об отсутствии у украинского руководства намерений организовать передачу останков родственникам погибших и обеспечить их достойное захоронение. Там также указали, что позиция Киева отражает восприятие власти собственных военнослужащих как «расходного материала».

Подполковник ЛНР, ветеран боевых действий и военный эксперт Андрей Марочко в программе «Мы в курсе» на Царьграде изложил свою версию произошедшего. По его словам, статистика обменов телами на протяжении последних месяцев складывается явно не в пользу украинской стороны: если российские военные передают по тысяче тел, то в ответ получают лишь 20–30. Публикация подобных данных, по мнению эксперта, могла бы существенно усилить критику в адрес Владимира Зеленского внутри страны.

Марочко также указал на то, что украинское руководство изначально рассчитывало удержать позиции хотя бы до проведения саммита НАТО, однако не учло темпов, с которыми российские войска уничтожали живую силу противника.

По мнению эксперта, согласие на проведение акции обернулось бы серьёзным репутационным ущербом для украинского руководства, а потому политические соображения возобладали над гуманитарными. Марочко не исключает, что подобные инициативы в дальнейшем и вовсе прекратятся — именно из-за их предполагаемого негативного воздействия на информационное пространство Украины.

Отдельно эксперт обратил внимание на журналистский фактор: по его словам, к акции в Константиновке проявило интерес значительное число иностранных корреспондентов, намеревавшихся лично задокументировать факт нахождения города под российским контролем. Марочко считает, что именно сочетание двух обстоятельств — неблагоприятной для Киева статистики потерь и возможного присутствия зарубежных журналистов — определило итоговое решение украинской стороны.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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