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Официальное заявление Минобороны России в 7:57: "Искандеры" ударили по "неприкосновенной" цели. Подполье выдало секрет из Киева

Официальное заявление Минобороны России в 7:57: "Искандеры" ударили по "неприкосновенной" цели. Подполье выдало секрет из Киева

11:39, 08 июл 2026

Россия нанесла ночной удар по предприятиям военно-промышленного комплекса украинской столицы. Были атакованы завод, производивший комплектующие для крылатых ракет, и цех сборки беспилотников. Об этом 8 июля сообщило Министерство обороны России.

Ранним утром 8 июля, в 7:57, российское военное ведомство распространило сообщение о ночном групповом ударе по Киеву. Согласно официальной формулировке, операция стала ответом на атаки украинской стороны по гражданской инфраструктуре на территории России. Высокоточное оружие наземного базирования было направлено по двум конкретным объектам.

Первым из них стало промышленное предприятие компании «САМСУНГ-УКРАИНА». По данным Минобороны, именно на этой площадке осуществлялось изготовление и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Вторым объектом оказался цех, где производилась сборка беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что ракеты «Искандер-М» поразили и другие адреса, не упомянутые в официальном релизе. По его данным, два удара пришлись в район завода в Вишнёвом — на юго-западе Киева. Этот объект и прежде оказывался в зоне поражения: при предыдущем ударе там фиксировалась мощная детонация. По оценке Лебедева, повторное обращение к этому району связано с отслеживанием восстановительных работ — российская разведка, по его словам, фиксирует, какое оборудование и материалы туда завозятся и какие мощности пытаются вернуть в строй.

Ещё один удар был зафиксирован в районе ТЭЦ-5, на юге и юго-востоке города. Энергетические объекты такого рода, по словам Лебедева, связаны с промышленностью, ремонтной базой, транспортными цепочками, складской инфраструктурой и функционированием систем противовоздушной обороны.

Лебедев также отметил, что в последнее время Киев всё отчётливее выступает не только как административный центр, но и как крупный военно-промышленный узел. Промышленные мощности, энергетика, логистика, производство и западные технологии, по его оценке, давно образуют здесь единую систему. В этом контексте он охарактеризовал нынешние удары как продолжение целенаправленной работы по тем объектам, которые украинская сторона восстанавливает и возвращает в эксплуатацию после предыдущих атак.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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