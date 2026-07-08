11:44, 08 июл 2026

Издание Daily Express опубликовало материал о заявлениях российского военного аналитика, призывающего к превентивным ядерным ударам по европейским военным объектам.

Британское издание Daily Express выпустило материал, в котором излагаются позиции сторонников превентивных ядерных ударов из окружения Владимира Путина. Поводом для публикации стали заявления Кремля о том, что прямое участие стран НАТО фактически превратило украинский конфликт в полноценное противостояние двух сторон. На этом фоне в России открыто стали звучать призывы к силовому ответу по европейским столицам, что вызвало заметную обеспокоенность в британских медиа.

Согласно материалу Daily Express, в ближайшем окружении президента России якобы набирает силу группа сторонников нанесения упреждающих ядерных ударов по Европе. В качестве источника издание ссылается на военного аналитика Юрия Баранчика, который расценивает подобный шаг как наименее разрушительный из возможных сценариев.

Логику своей позиции аналитик выстраивает следующим образом: нынешнее положение дел на Украине полностью отвечает интересам западных стран, которые извлекают из конфликта экономические выгоды, не неся при этом потерь в личном составе. Чтобы изменить эту расстановку сил, Москве, по его убеждению, может потребоваться задействовать ядерный потенциал — поскольку обычные вооружения, по его оценке, уже не способны переломить коллективную позицию противника.

Баранчик также настаивает на том, что упреждающие точечные удары тактическим ядерным оружием по военным объектам в Европе теоретически способны предотвратить развязывание полноценной Третьей мировой войны и сохранить жизни военнослужащих. Ради обеспечения безопасности страны, по его словам, допустимы самые жёсткие меры.

При этом речь в материале идёт не об условных демонстрационных пусках, а об ударах по конкретным целям. В предложенный перечень включены американские объекты противоракетной обороны в Польше и Румынии, европейские хранилища ядерных боеприпасов, командные пункты, аэродромы, военно-морские порты и места сосредоточения сил НАТО. Декларируемая цель подобного сценария — лишить западную сторону технической возможности нанести ответный ядерный удар по российской территории.

Издание также приводит два варианта действий, которые, по мнению аналитика, могли бы принудить Запад к прекращению конфликта. Первый предполагает проведение серии ядерных испытаний — как тактических, так и стратегических зарядов — с последующим предъявлением Североатлантическому альянсу ультиматума: либо полное прекращение поддержки Украины, либо применение тактического ядерного оружия по европейским объектам. В случае вмешательства США удар, по словам аналитика, может быть распространён и на американскую территорию.

Второй сценарий носит более немедленный характер: гиперзвуковые и крылатые ракеты должны вывести из строя ключевые военно-промышленные предприятия и логистические узлы НАТО в Европе — в частности, базы в польском Жешуве и румынской Констанце. Если после этого западные страны откажутся прекратить поддержку Киева, предполагается переход к точечным ядерным ударам по европейской инфраструктуре с возможным задействованием стратегической ядерной триады.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI