Сводка с фронтов СВО 9 июля: Нет пехоты, объявлена эвакуация – До Краматорска пара километров

11:11, 09 июл 2026

Российские военные нанесли комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве, разведывательные группы вышли на подступы к Краматорску, а украинское командование фиксирует острую нехватку пехоты на ряде участков фронта.

В ночь на 8 июля российская армия атаковала военно-промышленные объекты в Киеве. Одновременно на донецком направлении разведывательные группы РФ приблизились к окраинам Краматорска на расстояние менее трёх километров. На фоне продолжающегося наступления украинские власти ввели принудительную эвакуацию жителей прифронтовых районов Днепропетровской области. Об этом сообщают российские и украинские военные телеграм-каналы, а также Министерство обороны России.

Удар по столице

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 8 июля был нанесён комбинированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Киева. По данным ведомства, среди целей — предприятие «Самсунг–Украина», где предположительно хранились компоненты для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», а также производственный цех беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

Украинская сторона представила иные сведения об эффективности удара: из семи выпущенных ракет ни одна не была перехвачена, тогда как из 169 запущенных дронов 139 не достигли назначенных целей, а были подавлены системами радиоэлектронной борьбы либо сбиты. Таким образом, версии сторон относительно как целей, так и результатов атаки расходятся.

Военный канал Wargonzo опубликовал снимки последствий детонации на территории машиностроительного завода «Визар» в посёлке Вишнёвое, поражённого ещё 6 июля. Изображения фиксируют значительные разрушения жилых домов на прилегающих улицах: по данным канала, постройки пострадали от разлёта боеприпасов со склада. Произошедшее спровоцировало публичную полемику: политики возлагают ответственность за размещение боекомплекта на военных, военные свою причастность отрицают.

Канал «Военная хроника» со своей стороны указывает, что в ходе ночного удара российские силы предположительно поразили объект в промышленной зоне Никольская Борщаговка, в непосредственной близости от ранее атакованного «Визара». Обе промзоны связаны железнодорожной веткой из Фастова, по которой, как отмечает канал, традиционно доставляются крупногабаритные грузы из Европы. На территории зафиксированы многочисленные вторичные детонации.

Подступы к Краматорску

По данным украинских военных телеграм-каналов, отдельные диверсионно-разведывательные группы российской армии вышли в район Васильевских пустошей — местности к северо-востоку от Краматорска, в районе села Ясногорка. Расстояние от этого района до первых кварталов города около 2,5–3 километров.

«Из этого района меньше трёх километров до первых улиц Краматорска», — приводит данные «Военная хроника».

Официальных подтверждений со стороны Министерства обороны РФ или Генерального штаба Вооружённых сил Украины на момент публикации не поступало. Информация исходит от источников, близких к украинскому командованию.

Васильевские пустоши представляют собой открытую, частично лесистую местность. Действия малых групп в подобных условиях без артиллерийского прикрытия и обеспечения флангов сопряжены со значительным риском. Задача таких формирований, как правило, — ведение разведки, корректировка артиллерийского огня либо создание отвлекающей угрозы на второстепенном направлении. Краматорск является сильно укреплённым городом, подступы к которому находятся под постоянным огневым контролем.

Кадровый дефицит

Военный блогер Юрий Подоляка в своём канале констатировал нарастающий дефицит пехоты в рядах Вооружённых сил Украины. По его оценке, украинское командование вынуждено оголять отдельные участки фронта, оставляя на них лишь боевое охранение, чтобы сосредоточить силы на ключевых направлениях.

«Нехватка резервов оборачивается прорывами фронта. Но и это уже помогает не везде», — написал Подоляка.

В Днепропетровской области российские силы, по данным военных каналов, продолжают продвижение в направлении Днепра и Запорожья. Украинские власти в связи с этим объявили принудительную эвакуацию жителей прифронтовых населённых пунктов региона, отведя на сборы и выезд менее месяца. Об этом сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI