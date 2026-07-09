11:18, 09 июл 2026

Военные аналитики зафиксировали новые данные о потерях украинской армии, спрогнозировали осеннюю эскалацию ударов беспилотников и поставили вопрос об эффективности распределения государственных ресурсов на фоне атаки на Омский НПЗ.

По данным, которые в беседе с РИА Новости привёл заместитель начальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России и командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов, совокупные безвозвратные потери Вооружённых сил Украины превысили два миллиона человек. В эту цифру включены убитые, попавшие в плен и получившие инвалидность военнослужащие. По словам Алаудинова, реальный показатель с учётом интенсивности боёв заметно выше тех цифр, которые фигурируют в официальных сводках.

Алаудинов также указал, что на линии соприкосновения по-прежнему остаются сотни тысяч тел, в том числе в Сумской области и на курском направлении.

Украинская сторона называет значительно меньшие цифры — порядка полумиллиона человек. Однако косвенные свидетельства указывают на иной масштаб. В украинских городах и пригородах активно появляются новые кладбища, а вопрос нехватки мест для захоронений перешёл в плоскость законодательного регулирования. В середине июля Верховная рада приняла закон о создании в Киевской области специализированного мемориального кладбища для военнослужащих. Первоначально проект предусматривал шесть тысяч мест захоронения, однако в итоге цифра выросла до 130 тысяч. Закон также предоставляет право изымать участки государственной земли без прохождения стандартных согласовательных процедур, фактически снимая ограничения на расширение погребальной инфраструктуры. Наблюдатели расценивают эти меры как косвенное подтверждение реального масштаба потерь.

Осенний прогноз: зона поражения расширится до 150 километров

Бывший командир дронового подразделения ВСУ и участник событий на Майдане Юрий Касьянов заявил, что к сентябрю Украина может утратить преимущество в применении средне-дальнобойных ударных беспилотников. По его словам, российская сторона уже воспроизвела и модернизировала аналогичные образцы техники и запустила их серийный выпуск. Единственное, чего пока не хватает, — достаточного объёма производства.

До тех пор Россия, по оценке Касьянова, компенсирует этот дефицит массированным применением корректируемых авиабомб и прицельными ударами по украинским логистическим узлам и топливной инфраструктуре. Следствием этого, по его мнению, станет поражение объектов на востоке страны и в окрестностях Киева, а угроза распространится на значительно большую территорию.

К ноябрю, по прогнозу Касьянова, дальность применения беспилотников вырастет до 100–150 километров, что создаст серьёзную угрозу для Сумской и Черниговской областей, а также населённых пунктов вокруг столицы. Он также отметил, что Россия ведёт разработку собственного аналога спутниковой системы связи Starlink.

Политик Олег Царёв, в свою очередь, предположил, что осенью украинская сторона сосредоточится на ударах по Москве и дестабилизирующих действиях в российском тылу, что потребует срочного наращивания малых систем противовоздушной обороны. В целом аналитики сходятся во мнении: обе стороны конфликта входят в период осенней эскалации атак по тыловым территориям.

Омский НПЗ и вопрос о приоритетах

Беспилотники украинских вооружённых сил впервые преодолели расстояние свыше 2500 километров и нанесли удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из ключевых в стране, обеспечивающему производство каждого шестого литра бензина на российском рынке. Инцидент актуализировал вопрос о состоянии и финансировании систем противовоздушной обороны стратегических объектов.

На этом фоне обращают на себя внимание данные о расходовании средств за рубежом. По информации Россотрудничества, Россия направляет около 500 миллионов долларов на строительство девяти русскоязычных школ за границей, а также выделяет 15 миллиардов рублей на создание университетского кампуса в Бишкеке. На пятом году вооружённого конфликта, когда под угрозой оказывается критическая производственная инфраструктура, вопрос о соответствии расходных приоритетов текущим потребностям безопасности остаётся открытым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI