Особенный бункер вскрыли под Киевом. Он был недосягаем - ВС России всё исправили

11:27, 09 июл 2026

После массированного удара российских войск по Киеву среди украинской военно-политической элиты распространились шоковые настроения. Главной причиной стало поражение подземного объекта в Вишнёвом, который считался защищённым от российских средств поражения. О реакции украинской стороны и состоянии системы ПВО страны рассказал политолог Михаил Павлив в беседе с изданием «Царьград».

Последний комплексный массированный удар российских Вооружённых сил по украинской столице обнажил целый ряд проблем, о которых в Киеве предпочитали не говорить вслух. По данным политолога Михаила Павлива, после этого удара в украинских политических и около политических кругах воцарилось состояние, которое сам эксперт охарактеризовал как шоковое. Причиной стало поражение подземных производственных площадей в Вишнёвом — объекта, который украинская сторона считала практически недосягаемым для российской авиации и ракетного оружия.

По словам политолога, речь идёт о подземных помещениях, где восстанавливали и возвращали в строй различные европейские зенитные ракеты, ранее переданные Украине как списанные или некондиционные изделия. В их числе могли находиться боеприпасы класса AIM-120, AIM-9, а также ракеты PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot. После удара внутри объекта последовала мощная детонация боеприпасов, что и стало главным источником потрясения для украинской стороны.

«Выявлять тех, кто помогает»: сигналы из Москвы

На фоне этих событий бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков, комментируя последнее публичное выступление Владимира Путина, выделил несколько ключевых тезисов, которые, по его мнению, несут принципиальное значение для Киева. Прежде всего заявление о продолжении ударов и о том, что так называемая война городов будет развиваться и дальше. Отдельное внимание Стариков уделил словам российского президента о необходимости выявлять тех, кто оказывает поддержку Украине, — как отдельных политиков, так и целые государства.

Экс-сотрудник спецслужб также связал происходящее с закрытием ряда пограничных переходов на границе России с Финляндией и странами Балтии, а также с тем, что представитель Кремля Дмитрий Песков впервые публично назвал происходящее войной. По его мнению, всё это может свидетельствовать о подготовке к дальнейшей эскалации.

Михаил Павлив, однако, призвал не преувеличивать значение подобных заявлений и не рассматривать Старикова как источник серьёзного аналитического материала. По словам политолога, тот известен прежде всего склонностью к громким высказываниям, а не к глубокому анализу. Вместе с тем Павлив признаёт, что сами эмоциональные оценки Старикова точно отражают реальные настроения, которые сегодня преобладают в украинских политических кругах.

«Решето» вместо купола: кризис украинской ПВО

Отдельным и, пожалуй, центральным сюжетом в оценках Павлива стало состояние украинской системы противовоздушной обороны. По его словам, кризис в этой области, о котором он предупреждал ещё летом и осенью прошлого года, теперь окончательно наступил. Особенно наглядным это стало после двенадцатидневного конфликта на Ближнем Востоке в июне текущего года, когда военные специалисты получили возможность объективно оценить реальные возможности современных систем ПВО при отражении массированных ракетных атак.

Согласно данным, на которые ссылается политолог, ракеты PAC-3 зенитных ракетных комплексов Patriot сохраняют лишь минимальные шансы на перехват российской баллистики, по ряду оценок, основанных на информации, поступающей по натовским каналам, этот показатель не превышает пяти-шести процентов, а реальные цифры могут оказаться ещё ниже.

Ещё более сложной, по словам эксперта, является ситуация с перехватом крылатых и сверхзвуковых ракет. Последние украинская система ПВО, по его словам, сегодня фактически не способна уничтожать, вне зависимости от ранее звучавших из Киева заявлений об успешном поражении российских гиперзвуковых ракет типа «Кинжал».

Павлив обращает внимание и на нехватку боеприпасов для самих комплексов Patriot. По его данным, мировое производство ракет PAC-3 составляет лишь пятьдесят-шестьдесят единиц в месяц, при том, что Россия за тот же период выпускает больше баллистических и сверхзвуковых ракет, не считая крылатых. Союзники Украины фактически уже не готовы передавать новые партии этих боеприпасов, а поставки по действующим контрактам, как заявил министр обороны Украины, начнутся не раньше 2027 года и речь идёт лишь примерно о шестистах ракетах. Для сравнения: ещё в 2024 году Украина расходовала около двух тысяч таких изделий ежегодно.

Существующую систему ПВО политолог характеризует как всё больше напоминающую «решето», чьи возможности продолжают сокращаться. Тревогу по этому поводу, по его словам, открыто выражают уже и сами украинские военные специалисты, в том числе советник министра цифровой трансформации Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

Отдельной проблемой, которую отмечает Павлив, является размещение расчётов украинской ПВО непосредственно в городской черте, среди жилой застройки. По его мнению, это существенно увеличивает риски инцидентов, при которых украинские средства противовоздушной обороны поражают собственные гражданские объекты. Именно с восстановленными на объекте в Вишнёвом ракетами эксперт связывает участившиеся случаи подобных происшествий.

Дроны и топливо: удары по логистике

Параллельно с деградацией системы ПВО, по словам политолога, продолжается планомерная кампания российских Воздушно-космических сил по разрушению военной логистики Украины. Если прежде главным объектом таких ударов была железнодорожная инфраструктура, то в последние месяцы систематически поражаются объекты топливной сети — прежде всего автозаправочные станции.

По данным Павлива, на сегодняшний день уничтожено уже более двухсот автозаправок, преимущественно в прифронтовых регионах. Эти объекты, по его словам, выполняют сугубо военную функцию — снабжение армии и сил обороны. Помимо самих АЗС, под удары попадают площадки хранения топлива и бензовозы: их Киев использовал для распределения горюче-смазочных материалов небольшими партиями, стремясь снизить риск их одновременного уничтожения.

Отдельный вызов, который выделяет политолог, — стремительное масштабирование производства российских реактивных беспилотников: «Гераней», «Бандеролей» и других аппаратов, которые по своим характеристикам всё больше приближаются к крылатым ракетам, оставаясь при этом значительно дешевле. По словам Павлива, украинская сторона сегодня фактически не располагает средствами, способными эффективно противостоять этому классу угроз. Возможно, к зиме европейский военно-промышленный комплекс предложит определённые решения, однако пока Украина, по мнению эксперта, неизменно оказывается в роли догоняющей.

Россия, подчёркивает политолог, опережает противника как в ракетных технологиях, так и в тактике применения новых видов вооружений.

Единственный успех и его пределы

Единственным направлением, где Украине удалось достичь значимых результатов, Павлив называет производство собственных беспилотных летательных аппаратов, как дальнобойных ударных дронов, так и тактических FPV-аппаратов. По его мнению, именно они сегодня позволяют удерживать существующую линию фронта. Однако проблему стратегической противовоздушной обороны это не решает.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе ключевым фактором, по убеждению политолога, станет постепенное разрушение военной инфраструктуры Украины — производственных цепочек, объектов энергетики, военно-промышленного комплекса и объектов двойного назначения. Учитывая темпы наращивания Россией производства баллистических, крылатых и сверхзвуковых ракет, а также реактивных беспилотников, проблема защиты этих объектов, по оценке Павлива, в обозримой перспективе решена не будет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI