Путин о топливном кризисе на юге России: ВСУ срывают сезон отпусков. Необходимые меры приняты

11:36, 09 июл 2026

Президент провёл совещание с членами правительства и указал на необходимость срочных мер по субсидированию поставок горючего в новые регионы и Крым.

Жители новых российских регионов и Крыма более месяца сталкиваются с острой нехваткой бензина и дизельного топлива. Когда горючее всё же появляется на заправках, его цена заметно превышает показатели других субъектов Южного федерального округа. Владимир Путин обозначил свою позицию по этому вопросу на совещании с членами правительства, сообщает Царьград.

Ключевой темой встречи стало состояние топливного и транспортного комплекса страны. Президент указал на необходимость обеспечить горючим государственные органы, правоохранительные и силовые структуры, однако особо подчеркнул, что рядовые граждане также не должны ощущать повышенной нагрузки.

Путин обратился к вице-премьеру Александру Новаку с поручением в кратчайшие сроки проработать вопрос субсидирования совместно с Министерством финансов. Глава государства расценил происходящее как целенаправленные действия противника, призванные сорвать курортный сезон на юге страны, включая Крымский полуостров.

По данным издания, атаки украинских вооружённых сил действительно влекут за собой серьёзные последствия для туристической отрасли региона: на полуострове фиксируются перебои с реализацией горюче-смазочных материалов и подачей электроэнергии. Это вынуждает отдыхающих отменять брони и отказываться от ранее намеченных поездок.

Президент призвал не откладывать принятие мер поддержки для жителей и туристов пострадавших территорий. По его словам, конечная цель противника — нанести урон экономике и создать напряжённость в обществе, однако эта задача, по оценке Путина, невыполнима: запас прочности российской энергосистемы остаётся одним из наиболее высоких в мире.

Кроме того, глава государства обозначил необходимость выстроить взаимодействие с вертикально интегрированными нефтяными компаниями таким образом, чтобы те не ограничивали поставки продукта рамками собственных сетей и своих автозаправочных станций, а также снабжали топливом независимых операторов рынка.

Путин поддержал предложение губернатора Иркутской области Игоря Кобзева о расширении возможностей малого и среднего бизнеса в сфере производства нефтепродуктов. По информации Министерства сельского хозяйства, поставки топлива в аграрный сектор в текущий период осуществляются в штатном режиме.

В завершение совещания президент призвал профильных чиновников действовать оперативнее при принятии решений.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI