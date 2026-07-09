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США одобрили удары по НПЗ России: Спецзаявление Трампа. Резкий поворот в СВО. Скоро - разговор с Путиным

США одобрили удары по НПЗ России: Спецзаявление Трампа. Резкий поворот в СВО. Скоро - разговор с Путиным

11:40, 09 июл 2026

На полях натовского саммита в турецкой столице прошли переговоры президента США и украинского лидера. Трамп заявил о возможных ударах по российским НПЗ и передаче Киеву лицензии на производство Patriot.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский провели встречу на саммите НАТО в Анкаре 8 июля. Об этом сообщают российские и украинские источники.

В ходе вступительного слова Трамп охарактеризовал и Зеленского, и президента России Владимира Путина как людей непростых в переговорах, однако отметил, что за последние недели сторонам удалось продвинуться вперёд. Конкретных деталей он не привёл.

Американский президент также заявил, что обе стороны конфликта — и Киев, и Москва — заинтересованы в его завершении. Государственный секретарь США Марко Рубио добавил, что для давления на Россию с целью прекращения боевых действий Вашингтон готов оказывать Украине содействие в нанесении ударов вглубь российской территории.

Трамп поделился, что атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия, несмотря на их эскалационный характер, теоретически могут способствовать завершению противостояния. Кроме того, США не исключают передачи Украине лицензии на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot. По словам Трампа, американская сторона готова показать украинским специалистам необходимые технологии, и те «быстро разберутся». Эта тема также входила в повестку переговоров в Анкаре.

Отдельно Трамп упомянул о намерении провести 8 июля телефонный разговор с Путиным, однако украинское агентство УНИАН расценило это высказывание как оговорку, предположив, что американский лидер перепутал Зеленского с российским президентом.

Относительно сроков урегулирования конфликта Трамп заявил, что никаких временных ограничений у американской стороны нет. Это расходится с его предвыборными заявлениями о готовности решить украинский вопрос в течение суток.

Американский президент также допустил, что итоговое урегулирование может обойтись без предоставления Киеву формальных гарантий безопасности. Вместе с тем он уточнил, что до достижения договорённостей США при необходимости готовы обеспечить закрытие воздушного пространства над Украиной. В завершение встречи Трамп выразил уверенность в том, что Зеленский сумеет построить сильное государство.

Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки на переговоры в Москву, объяснив это присутствием украинских беспилотников в российском воздушном пространстве.

Ранее после встречи Трампа с Путиным в Анкоридже наблюдатели рассчитывали на ускорение переговорного процесса. Глава российского МИД Сергей Лавров, однако, дал понять, что аляскинские переговоры могли преследовать иную цель — выиграть время для дополнительного вооружения Украины. Сделанные Трампом 8 июля заявления о лицензии на Patriot, закрытии неба и содействии ударам по НПЗ указывают на возможное усиление напряжённости в конфликте.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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