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"Самоуверенный психопат!": Во Львове испугались Зеленского. Только сейчас поняли, что началось на Украине

"Самоуверенный психопат!": Во Львове испугались Зеленского. Только сейчас поняли, что началось на Украине

11:45, 09 июл 2026

Известный украинский телеведущий из Львова, долгие годы входивший в число убеждённых сторонников Майдана, публично раскритиковал действующего президента Украины и заявил, что при нынешнем руководстве политического урегулирования ждать не стоит.

Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов — человек, которого трудно заподозрить в симпатиях к России или в оппозиционности киевскому курсу, — выступил с неожиданно резкими заявлениями в адрес Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «ПолитНавигатор» со ссылкой на высказывания Дроздова в его видеоблоге.

Дроздов долгие годы оставался одним из наиболее последовательных приверженцев политической линии, сложившейся после Майдана, и не скрывал своей русофобской позиции. Тем показательнее, что именно он теперь открыто усомнился в способности действующего руководства страны изменить ход событий.

По словам журналиста, пока страной управляет человек, которого он охарактеризовал как «нарциссично безответственного и психопатически самоуверенного КВН», рассчитывать на какие-либо решения, способные сдвинуть ситуацию, бессмысленно. «Будет лишь чёрная футболка, которая выйдет на руинах и пообещает 95-й», — цитирует его «ПолитНавигатор», намекая на продюсерскую компанию «Квартал 95», с которой Зеленский связан.

Отдельно Дроздов остановился на том, как официальный Киев реагирует на удары по инфраструктуре. По его словам, маршрут между Харьковом и Днепром лишился практически всех заправочных станций, продолжают гореть склады, логистические узлы и промышленные объекты. На этом фоне постоянно звучащие заверения об «ответных действиях» журналист считает риторикой, которая не меняет общей картины. «Объявите год траура — и люди будут чувствовать эту тяжесть», — приводит его слова издание.

Резонанс высказываниям Дроздова придаёт прежде всего то обстоятельство, что они исходят не от политического оппонента власти, а от человека, который сам долгое время разделял её идеологические установки. По оценке наблюдателей, это свидетельствует о том, что критика в адрес Зеленского постепенно выходит за рамки традиционной оппозиционной среды и начинает звучать от тех, кто прежде поддерживал действующий курс без оговорок.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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