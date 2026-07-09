"Президент популярно ему объяснит": Джабаров рассказал о реакции Путина на угрозы Трампа закрыть небо над Украиной

11:48, 09 июл 2026

Сенатор предупредил, что Путин объяснит американскому президенту неприемлемость подобных инициатив в ходе запланированного телефонного разговора

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном закрытии неба над Украиной. По мнению сенатора, ответ на эти инициативы прозвучит в ходе предстоящих переговоров Трампа с Владимиром Путиным. Об этом сообщила «Газета.ру».

Отправной точкой для дискуссии стала встреча Трампа и Владимира Зеленского на саммите НАТО в Анкаре 8 июля. По её итогам американский лидер анонсировал телефонный разговор с российским президентом и допустил, что Соединённые Штаты могут взять на себя обеспечение воздушного заслона над Украиной как элемент гарантий безопасности. Помимо этого, Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot и не исключил личного визита на Украину.

Джабаров расценил предстоящий звонок как ключевой момент для прояснения позиций. По его словам, Путин в ходе беседы аргументированно изложит американскому коллеге, почему озвученные предложения не могут быть приняты.

Сенатор также обратил внимание на расхождение между заявлениями Трампа и реальным положением дел. В качестве примера он указал на ситуацию вокруг Ирана: американский президент объявлял об урегулировании конфликта, однако боевые действия там возобновились. По мнению Джабарова, это даёт основания относиться к подобным декларациям без излишней поспешности.

Сенатор призвал воздержаться от торопливых оценок и занять выжидательную позицию до тех пор, пока переговоры между двумя лидерами не состоятся и их содержание не станет известно.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI