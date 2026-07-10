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Главное за ночь и утро 10 июля: Бензокризис - честно о главном. Вскрыт особый бункер, новая стратегия СВО – дождались

Главное за ночь и утро 10 июля: Бензокризис - честно о главном. Вскрыт особый бункер, новая стратегия СВО – дождались

11:23, 10 июл 2026

Российские военные поразили подземный объект в Вишнёвом, где, по данным источников, восстанавливали европейские зенитные комплексы. Водители фиксируют странные остановки работы АЗС. Кремль признал трансформацию СВО в полноценное противостояние с западными странами.

Серия резонансных событий произошла в ночь и утро 10 июля. Российские вооружённые силы нанесли удар по подземному объекту в украинском Вишнёвом, российская сторона заявила о переходе к системной военной стратегии, а в ряде российских регионов водители столкнулись с внезапными перебоями в работе автозаправочных станций. Об этом сообщает издание Царьград.

Заправки встали, но бензовозов нет

Автомобилисты в социальных сетях фиксируют одну и ту же картину: заправка работает в штатном режиме, однако внезапно объявляет о приёме топлива и прекращает обслуживание на полтора часа — притом, что никаких цистерн поблизости не видно. Пользователи выдвигают версии: либо станции работают по некоему особому расписанию, либо намеренно поддерживают визуальный образ нехватки топлива — очереди или закрытые колонки.

Эксперт топливно-энергетической отрасли Дмитрий Гусев в комментарии для Царьграда объяснил: у подобных ситуаций может быть вполне техническая природа. Часть топлива в резервуаре образует так называемый «мёртвый остаток» — его физически невозможно откачать. Помимо этого, каждая станция обязана держать аварийный запас для экстренных служб — скорой помощи и пожарных. Когда фактический уровень топлива приближается к сумме этих двух величин, станция вправе временно прекратить продажу. После прибытия очередной партии топлива торговля возобновляется. По словам Гусева, при таких обстоятельствах оснований усматривать намеренные манипуляции недостаточно.

Удар по Вишнёвому: что было внутри

Поражение объекта в Вишнёвом вызвало, по имеющимся данным, острую реакцию в украинской столице. По словам политолога Михаила Павлива, под землёй располагались производственные площадки, на которых предположительно восстанавливали и возвращали в боевой строй списанные европейские зенитные ракетные комплексы. Именно там произошла мощная внутренняя детонация боеприпасов, что и объясняет болезненную реакцию киевского руководства. Павлив также связал деятельность этого объекта с участившимися случаями падения украинских средств противовоздушной обороны на гражданские районы страны.

Военный аналитик Анатолий Матвийчук указал на принципиальную проблему украинской ПВО: надёжно перехватывать боеприпасы, летящие по баллистической траектории, Киеву крайне затруднительно. Имеющиеся комплексы Patriot либо выработали ресурс, либо представляют собой модификации, не приспособленные к решению актуальных оборонительных задач.

Москва объявила о новой логике ударов

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков официально заявил: в результате вовлечения западных государств специальная военная операция переросла в полноценное вооружённое противостояние. Вслед за одним из наиболее масштабных ударов по украинской военной инфраструктуре американские источники предупредили Киев о вероятности ещё двух-трёх крупных атак в ближайшие десять дней — до поступления новой партии западной военной помощи.

Военные аналитики расценивают ночной удар по Киеву как элемент качественно иной тактики: разовые атаки уступили место планомерной кампании против различных уровней военной инфраструктуры. Отставной генерал Леонид Решетников считает, что переход к систематическим действиям меняет саму логику противостояния и должен повлечь пересмотр подходов как со стороны НАТО, так и украинского командования.

Согласно данным николаевского подполья и телеграм-канала «Военная хроника», сухопутные бои приобретают всё более позиционный характер, тогда как удары по тыловым районам распространяются на большую глубину. На стыке ДНР и Харьковской области, в районе Заосколья, украинские формирования, по оценкам аналитиков, оказались в затруднительном положении и, предположительно, рассматривали отход к Изюму для укрепления оборонительных позиций. При благоприятном для российских сил развитии событий в этом районе может сформироваться исходный рубеж для дальнейших операций в Харьковской области и в направлении Славянска.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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