Сначала Песков сказал - "это война". Теперь и Лавров добавил

11:27, 10 июл 2026

Глава МИД России заявил об утрате доверия к западным партнёрам после саммита НАТО в Анкаре, на котором США открыто поддержали удары Украины вглубь российской территории.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва больше не расценивает декларации Запада о готовности к переговорному урегулированию конфликта на Украине как искренние. По его словам, западные страны лишь имитируют стремление к диалогу, тогда как в действительности выдвигают России ультиматумы. Заявление прозвучало на фоне итогов саммита НАТО в Анкаре.

В ходе встречи в турецкой столице президент США Дональд Трамп недвусмысленно поддержал позицию украинской стороны. Белый дом и представители американской администрации высказались в поддержку украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, охарактеризовав подобные действия как меры, способные приблизить завершение военного противостояния.

Государственный секретарь США Марко Рубио уточнил роль Вашингтона в происходящем. П о его словам, американская сторона оказывает Украине содействие в нанесении ударов на большую глубину российской территории — с целью продемонстрировать Москве сложность защиты собственного воздушного пространства и тем самым побудить её к завершению войны.

Трамп также допустил закрытие воздушного пространства над Украиной после заключения мирного соглашения в случае возобновления боевых действий со стороны России. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков расценил это как фактическое присутствие сил НАТО на украинской территории, указав, что именно противодействие такому сценарию является одной из целей специальной военной операции.

Песков также обозначил прямую зависимость между интенсивностью ударов по российской территории и масштабом буферной зоны на границе: чем активнее атаки, тем шире зона и продолжительнее СВО. Схожую позицию ранее озвучивал Верховный главнокомандующий, указавший, что Украина заплатит территориями за свои провокации. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал в числе территорий возможной буферной зоны Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI