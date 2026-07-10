Скоро дроны полетят на Европу? Россия отразила атаки, к которым на Западе "даже и близко не готовы"

11:33, 10 июл 2026

В ночь с 5 на 6 июля украинские беспилотники впервые достигли Омска, преодолев около 2,5 тысячи километров от линии боевого соприкосновения. Российские средства ПВО перехватили 519 дронов. Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в эфире канала Царьград рассказал, почему современная беспилотная война стала принципиально новым вызовом — не только для России и Украины, но и для всей Европы.

Целью ночного удара стал Омский нефтеперерабатывающий завод. По данным губернатора Омской области Виталия Хоценко, большинство беспилотников было уничтожено силами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет. Всего за ту ночь российские военные перехватили и уничтожили 519 украинских БПЛА над территорией страны.

Эксперт в области беспилотных технологий Дмитрий Кузякин прокомментировал произошедшее в программе «Мы в курсе» и обозначил ключевую особенность современного дронового противостояния. В отличие от эпохи крылатых ракет, которые десятилетиями выпускались практически в неизменном виде, беспилотники модернизируются между волнами атак.

— Сейчас дроны меняют начинку, принципы наведения, навигации и пилотирования буквально от недели к неделе. В одну неделю летели одни аппараты, через неделю — уже другие. В этом и состоит главная сложность защиты от подобного оружия, — пояснил Кузякин.

По его словам, эта проблема актуальна одновременно для всех сторон конфликта, а в перспективе — и для европейских стран.

Производство уходит в Европу

Кузякин подчеркнул, что производство дальнобойных беспилотников никогда не было исключительно украинским. После ударов по производственным объектам на Украине часть разработок и сборочных мощностей, по его словам, перемещается в страны Евросоюза — в Прибалтику, Чехию, Польшу, Германию, а также в Великобританию.

— Мы с регулярной периодичностью уничтожаем на Украине центры компетенций и производства беспилотников, однако с той же скоростью они перебираются в Европу. Объёмы выпуска из-за этого не сокращаются так быстро, как наносятся удары. Дроны меняются столь же стремительно, как смартфоны, — а то и быстрее, — отметил эксперт.

Именно постоянная модернизация, по его мнению, позволяет беспилотникам поражать объекты глубоко внутри российской территории. Вместе с тем Кузякин указал, что отечественная система противодействия также непрерывно развивается и ежедневно отражает налёты.

— Задумайтесь: сколько дронов было уничтожено той ночью и сколько будет уничтожено завтра. Ни одна страна на планете, включая Китай и США, даже близко не готова к отражению подобных атак. Для нас же это ежедневная реальность, — резюмировал конструктор.

Низко и далеко: в чём секрет дальнобойных БПЛА

Кузякин также объяснил, за счёт чего достигается большая дальность полёта современных беспилотников. Дело не в высокой скорости, а в принципиально иной схеме применения: аппарат летит медленно, но предельно низко — на высотах до 70 метров.

— Чем выше скорость, тем по квадрату выше аэродинамическое сопротивление. Снижение скорости позволяет существенно увеличить радиус действия. При этом малая высота полёта делает дрон крайне сложной целью для традиционных средств ПВО: чем ниже летит объект, тем труднее его обнаружить, — пояснил эксперт.

Дополнительную сложность создаёт система управления: оператор способен корректировать маршрут и даже менять цель уже в ходе полёта. Противник использует для этого в том числе сеть Starlink, российская сторона — Mesh-сети, обеспечивающие загоризонтную связь с аппаратом.

— Современные технологии существенно удешевили и упростили подобные решения. Вы можете управлять дроном в режиме реального времени, когда он уже находится в воздухе, — добавил Кузякин.

По его словам, полностью перекрыть средствами обнаружения и поражения всю территорию России невозможно в силу её географических масштабов — и это обстоятельство остаётся одним из главных вызовов для системы противовоздушной обороны страны.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI