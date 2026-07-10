Скоро дроны полетят на Европу? Россия отразила атаки, к которым на Западе "даже и близко не готовы"
11:33, 10 июл 2026
В ночь с 5 на 6 июля украинские беспилотники впервые достигли Омска, преодолев около 2,5 тысячи километров от линии боевого соприкосновения. Российские средства ПВО перехватили 519 дронов. Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин в эфире канала Царьград рассказал, почему современная беспилотная война стала принципиально новым вызовом — не только для России и Украины, но и для всей Европы.
Целью ночного удара стал Омский нефтеперерабатывающий завод. По данным губернатора Омской области Виталия Хоценко, большинство беспилотников было уничтожено силами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет. Всего за ту ночь российские военные перехватили и уничтожили 519 украинских БПЛА над территорией страны.
Эксперт в области беспилотных технологий Дмитрий Кузякин прокомментировал произошедшее в программе «Мы в курсе» и обозначил ключевую особенность современного дронового противостояния. В отличие от эпохи крылатых ракет, которые десятилетиями выпускались практически в неизменном виде, беспилотники модернизируются между волнами атак.
По его словам, эта проблема актуальна одновременно для всех сторон конфликта, а в перспективе — и для европейских стран.
Производство уходит в Европу
Кузякин подчеркнул, что производство дальнобойных беспилотников никогда не было исключительно украинским. После ударов по производственным объектам на Украине часть разработок и сборочных мощностей, по его словам, перемещается в страны Евросоюза — в Прибалтику, Чехию, Польшу, Германию, а также в Великобританию.
Именно постоянная модернизация, по его мнению, позволяет беспилотникам поражать объекты глубоко внутри российской территории. Вместе с тем Кузякин указал, что отечественная система противодействия также непрерывно развивается и ежедневно отражает налёты.
Низко и далеко: в чём секрет дальнобойных БПЛА
Кузякин также объяснил, за счёт чего достигается большая дальность полёта современных беспилотников. Дело не в высокой скорости, а в принципиально иной схеме применения: аппарат летит медленно, но предельно низко — на высотах до 70 метров.
Дополнительную сложность создаёт система управления: оператор способен корректировать маршрут и даже менять цель уже в ходе полёта. Противник использует для этого в том числе сеть Starlink, российская сторона — Mesh-сети, обеспечивающие загоризонтную связь с аппаратом.
По его словам, полностью перекрыть средствами обнаружения и поражения всю территорию России невозможно в силу её географических масштабов — и это обстоятельство остаётся одним из главных вызовов для системы противовоздушной обороны страны.
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