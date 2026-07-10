"Осенью будем бить по Москве": На Украине объявили о последнем испытании баллистических ракет

11:38, 10 июл 2026

Основатель компании Fire Point Денис Штилерман заявил о завершении разработки баллистической ракеты и анонсировал её испытания на территории России осенью 2026 года. Военные эксперты сомневаются в реалистичности подобных планов.

На Украине объявили о выходе на финальную стадию создания баллистической ракеты, предназначенной для ударов по Москве. С соответствующими заявлениями выступил основатель компании Fire Point Денис Штилерман, фигурирующий в ряде коррупционных расследований. Об этом стало известно из его публичных высказываний.

По словам Штилермана, от завершения разработки разработчиков отделяет единственное испытание двигателя. После его проведения планируется перейти к лётным испытаниям, а затем — к проверке ракеты непосредственно на российской территории. Сроки он обозначил чётко: осень текущего года.

В качестве приоритетной цели Штилерман назвал российскую столицу, мотивируя выбор тем, что именно Москва является наиболее защищённым городом. По его оценке, существующая система противовоздушной обороны не справится с перехватом подобного оружия. Ранее он уже высказывался в том же духе, противопоставляя баллистику дешёвым дронам, которые применяются для атак на прифронтовые районы.

Военные эксперты, однако, относятся к этим заявлениям скептически. Создание полноценной баллистической ракеты представляет собой задачу исключительной технической сложности, требующую в том числе высокоточных систем наведения. Кроме того, система ПВО России входит в число наиболее эффективных в мире. Российское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что объекты, представляющие угрозу безопасности страны, будут поражены ещё на стадии производства или хранения.

Параллельно с этим бывший командир дронового подразделения ВСУ Юрий Касьянов дал собственный прогноз развития ситуации. По его словам, Россия уже воспроизвела украинские беспилотники и наладила их производство, а украинская сторона располагает запасом времени максимум до сентября. Нарастающее применение российской стороной планирующих авиабомб и систематические удары по топливной инфраструктуре, по его оценке, к ноябрю расширят зону поражения до 100–150 километров. Это существенно осложнит положение украинских сил в Сумской и Черниговской областях.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI